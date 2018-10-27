批柯P申請路權「偷跑」不認錯 丁守中團隊要求說明及道歉

2018-10-27 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕投票日越來越近，台北市在本月24日凌晨開放候選人申請選前之夜地點的路權，一向被視為熱門的市府前廣場也理所當然成了兵家必爭之地。但系統卻顯示，台北市長柯文哲早在23日就提出申請，遭質疑「偷跑」，台北市工務局新建工程處在24日晚間駁回申請，之後拱手讓給了民進黨候選人姚文智。對此，國民黨候選人丁守中團隊認為柯文哲再一次知法犯法，要求柯文哲及市府團隊出面道歉。

根據《新頭殼》報導，11月23日的選前之夜熱門路段，在本月24日凌晨開放申請路權，但是系統顯示柯文哲團隊在23日就提出申請，被外界譏「偷跑」，柯文哲也只能摸摸鼻子，將熱門路段市府前廣場的市府路路權讓給對手。事後丁守中競選團隊也跳出來，痛批柯市府利用職權之便想要偷跑，可謂是機關算盡。

丁守中辦公室發言人詹為元指出，選前之夜的路權申請是在活動開始前30天才開放系統，照理說24日凌晨以前沒有人可以進系統操作點選，那麼柯P的團隊到底是透過什麼管道提前點選申請？難道沒有人偷偷竄改程式？還是台北市政府上下交相賊，配合柯文哲市長的需求？

詹為元說，事發後，柯辦發言人林筱淇辯稱路權申請是工作人員想要先試試看怎麼操作，但沒想到按下申請鍵竟然就發送出去了。詹為元痛批類似說法根本就是睜眼說瞎話，「明明系統沒開啟點選功能，根本無法點選，請問柯辦成員要如何點選？」

對於負責的新工處在消息曝光後宣稱那時系統異常，才發生這件事，丁守中團隊譏諷，系統就這麼剛好在柯文哲申請時出現異常，就這麼剛好被柯文哲提前搶到路權，根本企圖混淆視聽！形容柯文哲根本是「球員兼裁判」，更像是「龜兔賽跑」中自大的兔子，偷跑還搶輸，要求柯文哲及其團隊出來對大家公開說明此事件，並且道歉。