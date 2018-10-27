江怡臻競總成立義消、退警力挺 朱立倫贈奶瓶祝好運到

新北市議員候選人江怡臻（披彩帶者）今天成立競選總部，擔任義消婦宣大隊長的姑姑、前立委江惠貞拿麥克風主持（左2），現場更有大批義消、退警與各界代表到場力挺。（記者吳仁捷攝）

2018-10-27 17:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市第七選區國民黨市議員候選人江怡臻今天成立競選總部，她以新北市政府前副發言人的新人之姿投入選戰，今天在家鄉土城保安宮前造勢，大批義消、退警到場力挺，新北市長朱立倫送上奶瓶象徵好運到，國民黨新北市長候選人侯友宜也大力推薦，第一次選舉的江怡臻代表年輕、勇氣，在高呼凍蒜聲中，要把江怡臻送進議會為民服務。

江怡臻總部成立，展現年輕人創意與訴求，許多同名的「ㄧˊㄓㄣ們」同場聚會、打氣，不但土城、樹林、三峽與鶯歌各界代表到場力挺，前立委江惠貞也以姑姑身分，上台拿麥克風大力支持，由於她兼任新北市義消婦宣大隊長，不少義消也到場聲援；而江怡臻的競選團隊中，更不乏退休警察巡佐、軍官，營造軍警消大團結的氣氛。

朱立倫以江怡臻老長官身分，送給江怡臻奶瓶象徵好運到，朱立倫說，江怡臻雖是第七選區最年輕的議員候選人，卻有高學歷與專業，勤快認真，是民眾與議會不可或缺的「女力」，更是土城在地的女兒，拜託大家穩住土樹三鶯的唯一國民黨新人江怡臻。

侯友宜也大力推薦說，他與江怡臻都第一次選舉，很多優秀年輕人不願出來選舉，江怡臻站出來，代表著勇氣，代表著年輕，這一份價值；擁有台大哲學、美國康乃爾大學公共行政碩士等高學歷的江怡臻，她在台大的指導教授林火旺、北一女學姊前警大教授葉毓蘭都到場助講，共同為江怡臻掛保證。

江怡臻是土城在地女兒，包含前國代簡省三、前鄉長盧國雄、侯友宜土城競選總部主委林長寅、鶯歌後援會陳文錄等地方大老、土城區里長聯誼會會長廖特青也率各里長們到場聲援，展現地方人緣。