靠滷肉飯和礦泉水當選？陳其邁陣營反駁別包裝

2018-10-27 14:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對前立法院長王金平讚許韓國瑜「只靠一碗魯肉飯和一碗礦泉水，就能當選市長」，很多人都替高市府抱不平，陳其邁競辦發言人趙天麟則呼籲藍營不要再用「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」來刻意包裝韓國瑜。

對於韓國瑜「只靠一碗魯肉飯和一碗礦泉水，就能當選市長」的說法，不少民眾相當反感，認為這種說法完全抹煞市府努力建設的成果，「難道10幾年來，市政建設都做假的？」

對此，陳其邁競辦發言人趙天麟強調，這次陳其邁遇到的是深不可測的對手，也是史上資源最強大的對手，呼籲藍營不要再用「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」，刻意來包裝韓國瑜了。

趙天麟說，高雄人具草根性、海派、直率等特性，因此韓國瑜這次形塑出滷肉飯形象，卻又把高雄講成「又老又窮」，他要鄭重強調，滷肉飯、礦泉水不等於廉價。

民進黨高雄市長候選人陳其邁則說，選舉還是要實實在在，過多的渲染，或者太多的不必要的假新聞、假消息來影響選舉，對選舉文化來說不太好。

高市府新聞局長張家興則表示，高科技產業是用實際的投資行動，肯定高雄推動產業轉型成績，「不像某些政治人物只會用空泛、去脈絡化的口號，打擊高雄追求進步的自信心。」

張家興舉例說，華邦電投資高雄3000億建晶圓廠，超過郭台銘投資美國的大手筆，從簽約到動土僅1年。

而封裝測試世界第一的日月光，近年在楠梓不斷增資擴廠，蘋果手機軟板供應商台郡也加碼投資大寮和發產業園區，第一期投入100億要發展5G毫米波，另因應高科技產業紛紛投資高雄的用地需求，行政院也已經核定橋頭增設第二科學園區。