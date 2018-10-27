藍綠天王天后都下鄉 徐欣瑩車隊遊行應戰

2018-10-27 12:35

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕總統蔡英文、前總統馬英九今天都到新竹縣幫民進黨籍、國民黨籍候選人造勢，藍綠兩軍動員積極；民國黨縣長候選人徐欣瑩不怕天王、天后下鄉，今天以車隊旋風式遊行掃街應戰，沿途受有不少鄉親鼓掌歡呼，祝她「高票當選」。

徐欣瑩陣營表示，今天上午11點是橫山競選總部的成立茶會，徐欣瑩和擔任競選總部主任委員的前縣長陳進興，上午9點就率領車隊從從竹東鎮出發前往橫山鄉，沿途遊行拜票，所到之處大受歡迎。

徐欣瑩陣營表示，上午旋風式車隊拜票的效果不錯，下午還將在竹北市區繼續遊行拜票。