蘇貞昌：沒辯論就沒選票 侯友宜：從未拒絕辯論

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今早到新莊豐年街市場掃街，再度重砲批對手侯友宜逃避辯論。（記者葉冠妤攝）

2018-10-27 13:36

首次上稿 12:20

更新時間 13:36

〔記者葉冠妤、李雅雯／新北報導〕選前倒數不到30天，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今早到新莊豐年街掃街，更祭出「姊姊牌」，請出住在豐年街的姊姊蘇貞治現身一起拜票。對於國民黨對手侯友宜昨晚也在豐年街掃街，將電視台邀請辯論的意向書推給秘書，不願正面回應，蘇貞昌批侯話講得滿滿，但對逾8成市民要求辯論卻是不理不睬，大家應該讓侯知道，沒有辯論就沒有選票。

「我有說過不辯論嗎？」侯友宜今天回嗆，從來沒有拒絕過辯論，這一輩子不懼戰、不畏戰，會好好地把自己的想法跟政見告訴市民，對很多事情都會勇敢地直接面對，蘇貞昌也應該要用這樣的態度，有高度的議題要表態清楚，守護環境生態、保護人民健康，中央沒建（深澳燃煤電廠）是一回事，「你的態度是什麼， 你真的要講清楚」，如果講得清楚，隨時可以來談辯論的遊戲規則跟形式。

新北市選情激烈，雙方先前就為了辯論議題多次交火。

蘇貞昌表示，台北市長選舉辯論舉行在即，新北比人家慢、矮一截，原因就是侯友宜一直閃躲，表面上話講得很滿，實際上對於超過8成的新北市民、大學生團體要求辯論，卻是不理不睬，對於媒體詢問簽署意向書，他也推給秘書，這就看得出來，侯友宜對市政不熟悉，所以害怕被檢驗，「應該讓侯友宜知道，沒有辯論，沒有選票。」

關於選前之夜場地，國民黨早在5月底就技術性地搶下板橋最熱門的板橋第一運動場前廣場，是否有偷跑之嫌？蘇貞昌說，新北市政府在很多事情上都行政不中立，連侯友宜說自己是資深社工師應被罰，新北市長朱立倫還是包庇侯，新北市府副秘書長邱敬斌到北市府為文大宿舍案關說，到現在也沒有處理，「你就知道不但是違背行政中立，而且一再包庇。」