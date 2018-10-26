徐欣瑩提「3橫3縱」交通政見 推廣公民參與機制

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天由顧問團陪同發表交通政見，承諾未來將開闢「3橫3縱」的快速路網、推動智慧交通系統。（記者廖雪茹攝）

2018-10-26 16:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天由顧問團陪同發表交通政見，除了開闢「3橫3縱」快速路網、推動智慧交通系統，還要推廣公民參與制度，藉由線上投票，讓全縣的易塞路段、危險路段、損壞路段無所遁形，甚至催生YouBike站點的設置地點，將新竹縣打造成順暢通達的家園。

徐欣瑩說，民眾最關切交通問題，但10多年前新竹縣沒有交通專責單位，她擔任縣議員時催生「交通旅遊處」及小綠人號誌。新竹縣的通勤族比例高，每千人小客車持有車輛數，也是全國第一名，但是公眾運輸系統的普及，在全國評比仍然是倒數的。

因此，團隊首先規劃設立3縱3橫快速路網，藉由開闢3條東西向及3條南北向的快速道路，打通交通結點，讓縣民行車更順暢。像是在竹科上班的竹北市民天天塞車，應該拓寬經國橋，竹市慈雲路也應有一條高架，可以直接進入園區。

另外，五楊高架目前塞在新豐湖口，未來將爭取繼續延伸。也要將東西向快速道路連結國道高速公路。此外，對人行道總體檢，在校園周邊建置通學步道，讓家長更安心。對於學生反映擠不上公車，將建構詳盡的公車網絡，引進YouBike。

徐欣瑩顧問團國立台灣師範大學地理研究所博士曾正雄、前立德大學校長陳春盛、交通大學工業工程與管理博士王慧君等人，今天也陪同出席。

最後，團隊將推動公民參與的「公民參與、交通票選，希望藉由民眾的參與及反映，更加全面的顧及縣民的交通需求。徐欣瑩說，有專業顧問把關，加上縣民的參與，未來將為縣民打造便利交通新時代。

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