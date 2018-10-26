苗縣議員主張刪公務出國考察 徐耀昌：留給下一屆討論

苗栗縣議員羅貴星於總質詢時，主張於明年度的縣府總預算中，刪除縣府不必要的考察費用，縣議員出國考察費用全數刪除，由縣府、議會共同撙節，並詢問縣長徐耀昌支持與否？（記者彭健禮攝）

2018-10-26 14:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕議員民代出國考察的返國報告，多次被發現抄襲或簡略數句敷衍交差。苗栗縣議員羅貴星於今天議會總質詢時，主張於明年度的縣府總預算中，刪除縣府不必要的考察費用，縣議員出國考察費用全數刪除，由縣府、議會共同撙節，並詢問縣長徐耀昌支持與否？徐耀昌回應，縣議會是合議制，且將選舉，留給下一屆去討論。

羅貴星調查發現，苗栗縣政府的公務考察多為重複地點，而今年由副縣長所率領的「加強農（漁）業推廣暨優質農（漁）特產品國際行銷計畫」，成員除相關業務局處人員，甚有舞蹈協會的成員，雖是自費參加，但是仍與推廣農漁業較無關聯。

羅貴星認為，與其花錢在考察，不如將經費用在農漁民身上，協助輔導農漁民更有實質效益；徐耀昌表示，爾後會對縣府公務出國考察人員審慎管制。

此外，羅貴星也強調，苗栗縣財政問題與縣議會監督不周息息相關，縣議會也必須共同承擔，他也主張應該刪減全數議員的出國考察經費，將這些樽節的費用用在縣民身上，他並詢問徐耀昌支不支持？

徐耀昌則表示，縣議會是合議制，並非他個人能夠決定，且剩下一個月就要選舉，選舉過後將有新團隊產生，不論是鄉鎮市長、議員，留給下一屆去討論。