黃淑芬以告止謗 告多名國民黨黨工

2018-10-26 12:35

［記者楊政郡／台中報導］台中市西屯區黎明路上有棵行道樹被砍得僅剩枝幹，一張樹葉都沒留，正巧路樹後方是市長候選人林佳龍與西屯區市議員候選人黃淑芬聯合看板，林與黃在網路上被影射要為砍樹負責！黃淑芬今上午與支持者到中檢，強調她是愛樹人不砍樹，有心人卻一再政治操作，散佈不實消息，她只好以告止謗，控告4名散佈的人。

台中市議員候選人黃淑芬上午與律師，及支持者到台中地檢署，舉抗議看板、招牌，高喊禁止抹黑。

黃淑芬說，她在黎明路與市政路口的選舉看版，正巧前方行道樹遭粗暴修剪「剃光頭」，有心人大做文章一直在LINE群組、FB群組上影射黃要為砍樹負責，這些人不去追查真正砍樹人及幕後黑手，卻積極要政治操作打擊她與林市長。

黃淑芬說她尊重言論自由，但這種有心操作，已嚴重侵犯到她，且她正參與選舉，散布這些影射文章的都是對手陣營的人，這是意圖使人不當選的手法，她要控告4名操作者，包括國民黨青年團劉姓總團長、前任全國公務人員協會李姓理事長、盧秀燕競選總部張姓駐區主任、國民黨西屯區黨部劉姓執行長。

黃淑芬說，網路有人質疑候選人為懸掛選舉看板而砍掉行道樹，這是言論自由，經市警局調查及她出來解釋後，理應就能化解誤會，她可接受這種質疑，但質疑卻變成抹黑，據她了解，市警六分局已經抓到行為人且已裁罰。

黃淑芬說她自許是護樹急先鋒，今年8月南屯區懷德街小康公有零售市場前路樹被腰斬，她第一時間趕到現場，要求市府權責單位盡速依法處理。

黃淑芬說，她告的這4人如果不是選舉期間，他們會關心一下路樹被砍嗎！如果不是正好後方是黃淑芬與林市長的看板，選舉期間正好來打擊對手，當然是衝著可以打擊異己，使對手不當選的目的，她只能以告止謗，希望檢警單位積極偵辦、肅清謠言。