公宅政策酸小英後遭反嗆 柯文哲坦承「記錯數字」

台北市長柯文哲25日出席「2018國際身心障礙者日暨身障日照中心啟動記者會」，並參觀信義身障社區長照機構及昇降健身車等設備。（記者簡榮豐攝）

2018-10-25 12:17

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲昨於市府會議討論中央推動、地方執行的包租代管政策時，質疑在全台60多萬戶空屋問題沒解決情況下，還蓋20萬戶公宅的理由是什麼？甚至點名「小英沒發現問題」。因此遭總統府反酸「柯市長可能不清楚政策細節 」後，柯文哲今緩頰稱，不是沒有發現，只是他們在實際執行過程中，有發現一些居住政策的問題。

柯文哲昨質疑，台北市超過1年沒人住的空屋有3萬多戶，再蓋公宅也是怪怪的，房子是用來住的不是用來炒的，全台灣空屋有60萬多戶，台北的3萬多戶還算少，那中央公宅政策要蓋20萬戶以上是有問題的。柯還說，「我跟小英（總統蔡英文）是同一組老師教的，只是我有發現問題，她沒有發現。」

對此，總統府發言人林鶴明回應，「柯市長其實記錯老師講的了」，政府的社會住宅政策都是包租代管和興建公宅，兩者加起來盼達到20萬戶目標，其中，政府直接興建12萬戶、包租代管8萬戶，柯市長可能不清楚政策細節。

柯文哲今坦承「數字他也記錯了，數字確實是12加8」。但柯也說，全台的包租代管現在只做到1000多戶，台北市已經很認真，但台北市只做到400多戶，相對於台北市3個月以上沒有住人的空屋有6萬多戶，包租代管政策在制度面還需要大調整，「重複過去失敗的經驗不會成功」。

對於又批評蔡英文，是否擔心又導致關係變差？柯文哲表示，政策本來就是隨著環境要調整。

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