王惠美左批蔡英文、賴清德 右打魏明谷

2018-10-24 23:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長選戰打得火熱，國民黨候選人王惠美今在行動中常會上火力全開，嘲諷民進黨縣長魏明谷，名為綠能「風光」實為「兩光」，抨擊中央和地方共同欺騙選民，魏明谷競選總部不甘示弱回擊王惠美，刻意用不實的數字解讀縣府施政成果，不負責任和抹黑的選舉態度，令人遺憾。

王惠美說，彰化縣人口流失嚴重，就是縣政缺乏整體前瞻性的規劃，吸引不了新興產業產業進來，人才留不住、稅收減少，加上行政效率低落，這幾年統籌分配款又是最後1名，還大量出賣土地，債務仍持續攀升。

王惠美矛頭更指向總統蔡英文、行政院長賴清德，質疑中央對彰化縣開出1000億建設支票，在賴清德任內其實只能夠達成250億元，用千億支票欺騙縣民，更把彰化鐵路高架化納入前瞻計畫，用行政程序玩兩手策略，阻礙地方發展。

她嘲諷魏明谷用一次性印花稅選前騙營養午餐，發展綠能是讓孩子有飯吃，對孩子太沉重。王惠美說，這次她提出「改造彰化、翻轉命運」競選主軸，要解決魏明谷執政無能製造問題，讓彰化成為真正宜居城市。

對於王惠美在中常會上嘲諷與抨擊，魏明谷先感謝彰化議長謝典霖，再回擊對手抹黑手段，令人不齒。

魏明谷說，近4年來府會維持和諧，議會鼎力支持縣政，共同創造彰化縣民最棒的福利，表達最深的感謝，從369重陽敬老金、生育補助、老人假牙、乘車補助、校園種電到綠能午餐，相關社福都是議長領導議會全力支持縣政，縣民才有福享受得到。

魏明谷競選總部指出，綠能產業是彰化永續發展的關鍵，縣內風機製造、設置及後續維護，經過專業評估和規劃，2萬個工作機會和月薪6萬元的綠領新貴數字，非憑空杜撰，風力綠能的投資回饋和稅收用在縣民社福，為何王惠美和國民黨一再要干擾彰化縣民社會福利？甚至抹黑免費綠能午餐，為了反對而反對，非常不適當。

總部表示，彰化市鐵路高架化工程的法定程序，早在上周就已提醒過王惠美和國民黨，對手不查證，一再用相同一套說詞，抹黑總統、行政院長和縣長的縣政建設成果，魏明谷提出「3橫、3縱、3鐵、3橋」交通政策，中央爭取1000億經費，有工程進度，也有核定公文，對手故意大作文章，作為令人不齒。

總部強調，在近期親子天下雜誌的「全國各縣市教育力調查」中，彰化獲縣市組第1名，投入約43億元教育經費，營造優質教育環境，在空污方面訂定鍋爐排放加嚴標準，彰化縣空氣品質在各縣市中雖屬中段班，拿下減量與減幅的雙料冠軍，捍衛空氣搶救百萬縣民生命每人多出94天。