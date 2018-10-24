北市選前之夜 丁守中搶下凱道 姚文智搶輸李錫錕

2018-10-24 19:53

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、周彥妤、郭安家／台北報導〕距離年底選舉剩下1個月，各陣營今凌晨搶11月23日「選前之夜」道路及公園使用權。據了解，丁守中捷足先登，「選前之夜」搶下凱達格蘭大道、濟南路及大安森林公園。讓有意申請這些地方的柯、姚2陣營相繼須找替代方案。而民進黨中央黨部旁的北平東路則被無黨籍市長候選人李錫錕搶下，讓姚文智繼屬意的競選總部在李10月被搶下後，二度敗下陣來。

丁守中團隊發言人詹為元表示，團隊選前之夜總共申請凱達格蘭大道、立法院旁濟南路兩路段及大安森林公園，未證實是否申請下來。但據了解，凱達格蘭大道及濟南路確實已由丁搶下；根據公園處網站，大安森林公園11月23日已註記是「丁守中市長候選人造勢活動」，因此姚、柯都不可能再使用。

據透露，柯陣營原有意在台北市政府前廣場舉辦選前之夜，但內部有聲音認為地點太過敏感，轉而考慮大安森林公園；柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒僅說，很多民眾希望能在大安森林公園舉辦，會再了解相關情況。

姚文智競選辦公室發言人洪立齊表示，選前之夜及最後一週活動都在規畫中，地點有考量過凱道、民進黨中央黨部旁的北平東路、市府廣場及國父紀念館等地，但目前僅有初步決定，尚有變數，無法對外透露。

但對於姚辦有意願申請的北平東路，無黨籍市長參選人李錫錕受訪直接說，民進黨中央黨部旁的北平東路已經被他申請下來，李回應，他的競選總部就在北平東路、車子已經放在那裡，順理成章就申請該處路權，「我是比較安慰他（姚），沒那麼嚴重啦！」而對於丁搶到凱道，李則說，丁是不是要改變中央政權，總統府跟市政府差很遠耶、很怪！

新工處指，道路須在活動前30天申請，今天為選前之夜道路申請的第1天，目前共有11組道路都已被申請，全部都是選舉活動。新工處表示，只要申請人當天選取道路，其他人就無法點選，只要確定收件接下來就是工務局內部程序，原則上都會核准。