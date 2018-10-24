中資介入地下賭盤？ 內政部：第三波掃黑、將掃蕩賭盤

2018-10-24 12:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院內政委員會今天邀請內政部長徐國勇和所屬機關列席報告業務概況，徐國勇表示，因應年底九合一地方公職人員選舉，為遏止黑道干擾選舉及黑金賄選，除了各地員警外，也首度要求航空警察、港務警察局、保七總隊等單位共同進行平地，山地佈點查賄。此外，對於立委關注地下賭盤恐影響選情，徐國勇答詢時也強調，若有第三波掃黑，將包括掃蕩賭盤。

徐國勇於報告指出，他將會親自率同警政署和全國警察局長，共同宣誓維護選舉活動公平、平安，落實查賄制暴等工作，讓選務順利完成。

此外，為遏止黑道干擾選舉及黑金賄選，除了各地員警外，也首度要求航空警察、港務警察局、保七總隊等單位共同進行平地，山地佈點查賄，今年已分別於4月5月9月實施兩波選前掃黑，逮捕幫派犯罪組織首惡105人，聲押率80.7%。

民進黨立委洪宗熠詢問，今年9月，台灣躍上國際媒體，半島電視台報導，白狼利用統促黨粉飾黑幫背景，內政部是否掌握有多少政黨可能有類似狀況？

徐國勇回應，就是委員剛剛提到的那些，應該整合起來，有問題的有9個，還有其他政黨可能有其他狀況，因為牽涉國安問題，調查局有相關掌握。

國民黨立委黃昭順表示，媒體報導有3百多億元投入地下賭盤，甚至有中資介入賭盤。

對此，徐國勇說，目前有抓到將近百億元的地下賭盤，未來第三波掃黑就包括掃蕩堵盤。警政署長陳家欽也表示，目前收到暴力情資有360件，其中97件是恐嚇、98件是毀損，一旦受理就立即偵辦。