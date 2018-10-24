親搭普悠瑪掛保證 賴清德：花東依舊美麗

行政院長賴清德（左）今早與交通部長吳宏謀（右）等行政院團隊搭乘普悠瑪首班車，從台北到花蓮，希望重建旅客對花東鐵路的信心。（政院提供）

2018-10-24 10:45

用行動為台鐵基層人員加油打氣

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院長賴清德今早與行政院團隊親自搭乘普悠瑪首班車，從台北到花蓮，希望重建旅客對花東鐵路的信心。賴清德說，希望用行動爭取社會對普悠瑪號跟花東旅運的信心；而發生意外後，所有的鐵路人員心情都很沈重，他今天也用行動為台鐵基層人員加油打氣；賴清德隨後私人行程，前往罹難者林思容家中向家屬慰問，家屬婉拒採訪。

盼續搭乘普悠瑪號到花東旅遊

賴清德說，因為發生很多的傷亡，社會相當的惶恐，許多民眾憂心花東的觀光產業，花蓮的立委蕭美琴也特別質詢提到，接獲有些旅客臨時取消花蓮的旅程，這影響很大。在交通部、台鐵人員的努力下，今天已經雙線通車，且保證是安全的，花蓮的好山、好水仍舊很吸引人的，「美麗依舊在」，希望民眾可以持續搭乘普悠瑪號到花東旅遊。

台鐵將做全面性的體檢

而意外發生後，政府一定會採取具體的措施，賴清德說，除了列車的體檢，也會對台鐵做全面性的體檢，車輛、鐵軌、電車線等等，全面的做檢討、改善，朝花東地區民眾所要求，一條安全回家的道路上努力。未來，也會成立運輸安全委員會，面對未來陸海空的重大事件，會有一個獨立的調查委員會來調查，公布所有事情的經過，以徵社會公信。

交通部長吳宏謀說，在列車全面體檢之前，行經彎道會減速慢行來確保安全，今天早上過來花蓮約增加2分鐘的行程，未來體檢完畢後，會做調整、處理，恢復正常速限；普悠瑪原先有19列，目前少了一列，但調度上沒有問題，目前也正在採購新的城際列車，還有台鐵票務更新，都是未來努力改善花東鐵路交通的舉體措施；而彎道部份，也在全面盤點，未來都會截彎取直，做好行車改善。

而很多外地旅客看到賴清德，都很開心的要求合照，並對院長高喊加油打氣，其中還有外國旅客相當好奇，頻頻詢問是誰蒞臨。不過賴清德在進入花蓮站票口後，有名花蓮人站在票口外對著賴高喊：「釋放傅崐萁、釋放傅崐萁」，隨即離開現場，並未造成衝突。

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