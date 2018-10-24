澎湖縣長個人債務 延燒至藍綠攻防戰

國家寶藏博物院長李清煌，因與縣長陳光復個人債務問題，持大聲公前往縣府廣場抗議。（記者劉禹慶攝）

2018-10-24 10:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼上次3名縣政顧問，前往澎湖縣政府怒退證書後，今日又傳出國家寶藏博物院長李清煌，宣稱與澎湖縣長陳光復有債務糾紛，呼籲選民不要再選騙子當縣長；陳光復競選總部發言人郁國麟表示，2人之間債務已清償，有法院判決書為證。

李清煌今日前往澎湖縣政府廣場，以自備大聲公高分貝表示，陳光復在2011年經營澎湖第一酒廠，因財務困難，開口向其借貸370萬元，並宣稱若支票跳票恐將影響其選縣長之路，因此基於同情及朋友交情，未要求寫借據或提出擔保品，陳允諾當選縣長後會如數歸還。

不料陳光復2014年當選縣長，卻對2人之間債務問題不聞不問，因此才在半年後寫存證信函，並前往縣長室交予縣長，但陳卻認為金額沒那麼多？因此憤而前往法院提告，雖然勝訴但法院判決數字差距極大，因認為是澎湖人之恥，所以不予上訴，但今日走上街頭，是要呼籲民眾不要繼續選騙子當縣長，讓澎湖再次後退20年。

針對李清煌的指控，郁國麟表示2人間債務，在法院判決之前就剩下44萬元，隨後也予以還清，李清煌還登報道歉，現在選舉期間又受到對手陣營操弄，與復仇者聯盟〈退聘書顧問團〉都是幕後有政治目的，郁更直指李因為提出國家寶藏博物院進駐文化園區、女友前往縣府文化局任職要求未果，才會反陳光復。