普悠瑪事故宜蘭醫院塞不下 網友重提洪秀柱砍預算舊事

台鐵第6432次普悠瑪號21日出軌翻覆，受傷乘客由救護車送醫急救。（資料照）

2018-10-24 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪21日在宜蘭出軌，造成多人死傷的悲劇，傷者全數被送醫救治，但因人數超過宜蘭縣內醫院的負載，因此將部分輕、中傷患者轉送台北、花東的醫院治療。對此，有宜蘭網友指出，宜蘭陽明附醫在3年前因為前立委洪秀柱的杯葛，「導致規模縮小很多」，不但預算砍半，連床位都少了100多張，其他宜蘭網友更直呼，「宜蘭人都知道陽大被砍預的事實」。

普悠瑪事故發生後，因宜蘭縣內的醫院一時之間無法承受如此大量傷患，因此將死傷者分別送往台北、花蓮與台東等醫院，其中宜蘭縣規模最大的羅東博愛醫院收治59人，而宜蘭市的陽明大學附設醫院則收治5人。

一名網友則在PTT上轉貼相關新聞，指出「陽明大學附設醫院，當時在洪秀柱的杯葛之下，規模縮小了很多，預算從49.5億被刪到20億，病床數至少少了一百多床，游錫堃前年在陽大新院區啟用的時候，在典禮上致詞，還酸了洪秀柱一頓」。

另有網友翻出3年前本報報導指出，綠委段宜康爆料，洪秀柱稱羅東博愛醫院創辦人許文政「爸爸」，質疑洪過去不斷以立委身分凍結羅東醫院最大競爭對手陽明醫院的預算。而知名臉書粉專「台灣賦格」更製作圖片來質疑洪秀柱杯葛宜蘭陽明醫院一事。

「台灣賦格」當時指出，當時擔任立委的洪秀柱曾多次提案，將蘭陽院區床數從625床降至502床，總員額也由1515人降到1000人，她還要求「廢除新民院區」，甚至擔心會有第2期計畫，更要求陽明醫院「不得擴建」。「台灣賦格」也說，羅東博愛醫院與國民黨有極深的淵源，創辦人許文政曾任前總統馬英九的資政，被視為宜蘭政壇的藍營精神領袖，而他所成立的羅許基金會更是國民黨的主力輔選機器。

對此，許多宜蘭網友在文章下方留言，「宜蘭人 有聽爸媽說過這事 據說是因爲洪跟另一家醫院關係很好 所以一直擋」、「宜蘭人都知道的陽大被砍預事實」、「宜蘭人都知道就是被洪擋預算」、「宜蘭人+1，這件事長輩們譙到沒力」、「我家實際感受到差異，老人家跌倒骨折送急診，陽大新院區的急診室等了一天才排到病床，更別說像今天這種重大災害」。

洪秀柱：罔顧事實，借意外造謠令人不齒

據《聯合新聞網》報導，對此，洪秀柱也透過辦公室發聲明指出，有人士企圖把普悠瑪事故發生後的大量傷患應變機制，和陽明大學「蘭陽院區興建計畫」審查過程進行不當連結，強調這是罔顧事實，也說利用意外造謠讓人不齒。

洪秀柱辦公室表示，當年有多為立委曾經質詢過此案，而其中弊病與爭議不少，造成此案備受社會關注，但全都有史料可受外界公評；洪辦強調，洪秀柱在2015年投入總統大選時，就被有心人士顛倒是非，利用時間久遠把洪秀柱當時認真擔任立委之責，汙衊成打壓宜蘭，當時早已受公評。

洪辦認為，這件事被拿出來冷飯熱炒，無非就是年底選戰接近，被刻意引導所致，甚至是藉由同胞意外之時，真令人不齒。