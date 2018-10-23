「最強母雞」效應發酵 基層里長紛搶同框林智堅

2018-10-23 17:52

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅施政深根基層，普受各界肯定，除應邀赴外縣市助選外，市議員、基層里長也群起效尤，紛紛與林智堅同框合拍定裝照、印製合體文宣，母雞帶小雞效應持續發酵，堪稱年底選戰竹竹苗「最強母雞」。

以「市民小事就是市府大事」作為施政主軸，身為全台最年輕市長，林智堅傾聽民意，用最「接地氣」的施政，端出亮眼建設成果，包括路平專案、公園整建等，不僅市民有感，不少里長也紛搶搭「林智堅熱潮」，除合拍定裝照外，也掛起合照看板及文宣品，盼拉抬選情，從連霸多屆的資深里長到七年級生的年輕里長，此一現象竹市過去少有。

「林智堅會爭取建設，又能改善財政！」有里長指出，林智堅向中央爭取超過100億元經費，也償還近15億債務，許多建設包括前後站改造、漁人碼頭、增闢改善公園綠地等，大大小小親子藝文活動也為地方帶來商機，做生意、賺吃的，還有飯店、市區老店等都得到幫助，「我給予肯定！」

林智堅扛轎輔選區域不僅侷限新竹市，也跨越頭前溪到隔壁的新竹縣，助選年僅38歲的新竹縣長候選人鄭朝方，高顏值的兩人看板一掛上街頭，不僅引起民眾矚目，網路上討論度也破表，「雙帥」頻頻同框、祭出客廳會、胖卡、臉書直播等創新輔選手法，全力搶攻新竹縣選票。

此外，外縣市候選人也看準林智堅的高人氣，爭相邀請站台助選，包括無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎、台北市議員阮昭雄、新北市、新竹縣議員候選人呂孫福及張珈源等人，而這股母雞效應更將跨越濁水溪，林智堅預計11月初遠征高雄市輔選，替年輕新秀議員候選人催票。

競選團隊指出，林智堅以「政績就是王道」作為施政主軸，打造有感施政，成功突破新竹市藍綠窠臼，從里長拍攝定裝照及合掛看板意願即可看出端倪，這股最強母雞效應，也成為外縣市候選人的助選利器。