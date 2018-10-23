諷韓國瑜「下重本」 徐佳青：陳其邁仍領先穩穩一段

民進黨高雄市長候選人陳其邁。（資料照）

2018-10-23 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕年底選戰進入倒數31天，高雄市長選情備受外界關注，民進黨副秘書長徐佳青今（23日）表示，國民黨高雄市長候選人韓國瑜下很多「重金成本」，網路聲量突然竄升，炒熱選情讓藍營表態率高，綠軍表態率低，但從民進黨內部看起來，「黨提名的陳其邁和韓國瑜的差距還有穩穩一段」。

談到年底高雄市長選情，徐佳青今接受廣播專訪時指出，韓國瑜炒熱高雄選情，在選舉後期的2、3個月，網路聲量突然變得非常大，但據她了解，「韓國瑜確實下了重金與成本」。她提到，曾有一次與韓國瑜一同上節目，沒想到節目結束後她的臉書就被洗版，但很多帳號一看竟然是境外的。

徐佳青表示，這次高雄選舉，起初陳其邁想在前高雄市長陳菊的基礎上打冷選戰，未料韓國瑜把選戰炒熱，進而成為藍綠對決，藍軍很熱、表態率很高，而綠軍則覺得陳其邁很穩所已表態率偏低，來回之間看起來會互有消長，如此一來「一冷一熱」陳就吃虧。

徐佳青說，9月下旬民進黨也開始意識到支持者表態率低的現象，但民進黨內部看起來，陳其邁和韓國瑜的差距「還有穩穩一段」；她強調，選戰倒數1個月，民進黨要想辦法去激發支持者的熱情與認同感，這是選情加溫的關鍵。