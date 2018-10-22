另類選戰舞台拚場 罕見跆拳表演吸引選民目光

選戰出現罕見跆拳表演驚艷選民目光。（記者蔡宗憲攝）

2018-10-22 22:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕九合一選舉進入最後一個月激戰，許多候選人最近相繼成立競選總部，為了吸引人氣，安排不少表演，通常各社區的媽媽舞蹈團最受歡迎，甚至忙到得趕場，但恆春有候選人出現「學弟」相挺，出現少見的跆拳選手團力挺，震撼演出獲得如雷掌聲，意外成為最受歡迎的表演節目。

社區媽媽舞蹈演出搶手。（記者蔡宗憲攝）

各候選人總部成立，熱鬧滾滾、人氣爆棚是必要條件，為了塑造勝選氣勢，主持人開場介紹助講名嘴及站台來賓前，都會安排各式表演節目，鄉下地方最受歡迎的莫過於各社團的舞蹈團媽媽，有時一天之內能在不同候選人場子，看到同樣的社團媽媽表演，搶手程度可見一斑。

社區媽媽舞蹈演出搶手。（記者蔡宗憲攝）

年輕一輩的候選人，為了滿足不同支持者需求，也有熱門街舞或樂團表演，恆春鎮代候選人張齊嘉總部成立場子，則出現少見的跆拳踢木板演出，帥氣又充滿力與美的跆拳表演，吸引民眾紛紛拿起手機拍攝，帶來不同的選戰氣氛。

選戰出現罕見跆拳表演驚艷選民目光。（記者蔡宗憲攝）

「同義門」跆拳隊教練孫子傑說，張齊嘉是他跆拳界的學長，這次特別帶隊從屏東市南下力挺，雖是自由參加，不少屏東及全中運選手都自願參加挺學長，這套演出平時都在重要場合表演，在選舉場子演出還是第一次，選手們也都感到相當新鮮。

選戰出現罕見跆拳表演驚艷選民目光。（記者蔡宗憲攝）

張齊嘉表示，他到高中都還是跆拳道選手，體育界的學長學弟情感濃厚，學弟孫教練得知他要成立總部，二話不說就南下為他搏好彩頭，精采演出成功炒熱場子氣氛，他如有機會當選，也會全力支持體育活動推廣。