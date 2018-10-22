台鐵普悠瑪翻覆18死 立法院默哀1分鐘

召委林俊憲首先表達深切哀悼，全場默哀1分鐘。（記者陳宜加攝）

2018-10-22 09:11

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵普悠瑪號昨發生27年來最慘重事故，出軌翻覆造成18死，立法院交通委員會今天維持正常開會，召委林俊憲首先表達深切哀悼，全場默哀1分鐘。

今天交委會議程為飛安會業務報告，多名立委催生飛安會轉型為「運輸安全調查委員會」，已決議將飛安會調查業務再納入海事、軌道、國道等重大案件，作為獨立調查機關，組織草案預計明年6月前出爐，如今又逢台鐵重大事故，飛安會轉型預料今將成為焦點。

  • 召委林俊憲首先表達深切哀悼，全場默哀1分鐘。（記者陳宜加攝）

    召委林俊憲首先表達深切哀悼，全場默哀1分鐘。（記者陳宜加攝）

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