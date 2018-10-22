吳敦義讚韓國瑜打阿扁！阿扁：災難政治學表現

2018-10-22 09:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國瑜當立委時毆打陳水扁，被國民黨主席吳敦義形容是「允文允武」﹗前總統陳水扁今透過勇哥物語指出，這是「災難政治學」的表現？！

吳敦義10月20日到花蓮助選，提及2018年底選舉希望國民黨贏得漂亮，還指出如果高雄贏就是翻天覆地了﹔他進一步提及韓國瑜，指韓當立委打陳水扁那一次，他「很認同跟敬佩」，還稱韓「允文允武」，所以特別派買菜賣菜都很內行的韓國瑜參選高雄市長。

新勇哥物語的勇哥今指出，不相信吳敦義會講鼓勵暴力的話，也不相信吳敦義會認為韓國瑜打阿扁打到住院是對的？

勇弟則質疑，可吳敦義真的說了當初韓國瑜當立委，打陳水扁那一次，很認同跟敬佩，認為韓國瑜允文允武等內容。

勇哥解讀，這是「災難政治學」的表現！﹖吳敦義主席還真的以為他提名韓國瑜參選高雄市長贏定了，得意忘形的囂張之情溢於言表！竟把25年前打人事件拿出來捧為文武雙全的英雄看待！是非不明，黑白不分，不是很可怕嗎？！

勇哥物語澄清，當時阿扁是在幫榮民講話，因為阿扁是對政府的榮民就養照護問題向退輔會提出質詢，認為「不能把榮民當豬養，不是說榮民是豬」﹔韓國瑜聽到「豬」就抓狂，這跟阿扁小時候家裡養豬賣錢供給讀書，生活經驗完全不同！