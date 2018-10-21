拚翻轉高思博選情 謝龍介：蘇煥智告黃偉哲更具殺傷力

2018-10-21 21:23

〔記者王俊忠／台南報導〕新北市長朱立倫今下午造訪妻弟、台南市長候選人高思博競選總部，並發表如何為市府創造稅收、財富的具體作法。國民黨南市黨部主委謝龍介分析選情指，對手黃偉哲從被黨提名後民調支持度持續下滑，近日前南縣長蘇煥智控告黃偉哲，這比高思博去告黃偉哲更具殺傷力！

朱立倫指出，選舉不到投票日還不知輸贏，他以自己連任新北市長一役，選前民調贏對手29％，有民眾指他可以躺著選，開票結果竟只贏對手1％多，他要高思博持續打拚，仍大有可為。

談到如何為地方政府創富，朱立倫表示，過去他在桃園縣長任內，桃園縣稅收約1千8、9百億元；人口接近的台南市僅850億元。他主張，地方政府可以主動招商、發展經濟，增加稅收，首先打開大門、歡迎廠商來台南投資，如他之前以林口一塊公有地計劃開發outlet，主動到日本招商，結果引來三井到台灣投資，三井才有台中第2家、台南第3家outlet的計畫。

但朱立倫認為，稅收增加還不夠，其次，地方政府更可以主導開發工業區與土地徵收、都市更新等土地開發工作，工業區廠商賺錢，地方政府就有收入；第3是把地方農漁產品、觀光資源極大化，像他以地方政府力量先後協助行銷拉拉山水蜜桃及萬里蟹，以萬里蟹為例，過去地方漁民1年賺3億元，打響萬里蟹名號後，漁民1年賺15億元。

謝龍介指出，南台灣選情近來有些變化，韓國瑜改變國民黨南台灣一些選情氣氛，他建議高思博要掌握南、高兩市候選人策略呼應，改變選情，尤其是對手黃偉哲自從黨提名後支持度一路往下滑、不見上升，選前最後1個月計劃多邀請韓國瑜到台南車隊掃街拜票兩次，力求台南逆轉勝。