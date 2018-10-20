台灣國參加喜樂島行動 與警爆發推擠衝突

今天喜樂導聯盟在民進黨中央黨部前舉辦「1020全民公投反併吞」行動，吸引大批群眾到場。獨派人士薛丁貴今天也參加活動，卻與警方爆發衝突。（中央社）

2018-10-20 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕獨派團體「喜樂島聯盟」今天（20日）舉辦「1020全民公投反併吞」行動，抗議中國近年來不斷透過軍事武力、外交手段壓迫台灣。而自由台灣黨黨主席蔡丁貴也率領「台灣國」團體參加，而他們在下午5點多時想要強闖未申請路權的忠孝東路，隊伍與警方發生推擠衝突。

根據《聯合新聞網》報導，喜樂導聯盟今天將公投反併吞行動辦在民進黨中央黨部前的北平東路及林森北路，與會的有前總統府資政彭明敏、總統府資政吳澧培、前外交部長陳唐山等人。而同樣獨派色彩濃厚的蔡丁貴領軍「台灣國」在下午1點多也來參加活動，一行人在約莫下午5點多準備要從林森北路回去他們位於濟南路的據點時，與警方發生推擠事件。

當時現場蔡丁貴等人帶隊企圖強闖忠孝東路，往中山北路前進，警方因為蔡等人無故侵入未申請路權的忠孝東路，導致該路段自東往北方向交通堵塞，介壽路派出所所長魏子淘接到台北市政府警察局中正第一分局局長兼活動現場指揮官廖材楨的命令，於下午5點對蔡等人第一次舉牌警告，之後蔡丁貴一群人直接與警方發生激烈的推撞。

隨後蔡丁貴一行人移動到位於濟南路的公投盟基地，表示將繼續往凱達格蘭大道前進。