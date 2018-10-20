陳其邁仍持續領先！ 徐佳青評高雄還沒到五五波

民進黨高雄市長候選人陳其邁。（記者張忠義攝）

2018-10-20 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選情備受外界關注，國民黨候選人韓國瑜近來網路上的聲勢攀升，還傳出選情出現五五波的說法，但民進黨副秘書長徐佳青則認為，「所謂的五五波，是在誤差範圍3%內才叫五五波」，強調民進黨候選人陳其邁仍持續領先，且「民進黨在高雄的結構還是比國民黨多5%，這結構是不變、也是不爭的事實」。

談到年底高雄市長選情，徐佳青在《關鍵時刻》節目中指出，高雄藍綠兩軍戰況的確激烈，雖然比數有逐漸拉近趨勢，「但還沒到五五波」，她解釋，因為所謂的五五波是在誤差範圍3%內才叫五五波，以目前戰況來說，不論是T台或「台灣世代智庫」的民調，都顯示趨近的事實，而根據民進黨內部民調，「黨提名的陳其邁還是領先，但民進黨仍審慎面對這種趨勢變化。」

徐佳青表示，韓國瑜確實在高雄帶動某一種氣氛，讓國民黨表態率以及投票意願大幅提升。她也提到，綠營的支持者並沒有被撼動，是因為一開始的選戰打法太冷，冷到一個讓基層覺得很穩、不需要特別採取什麼動作的程度。她認為，在高雄的藍綠結構比，綠營確實比藍營要多5%，這個結構是不變、不爭的事實。

徐佳青也說，這種狀態下表態率很重要，如果說綠營的結構多5% ，但綠營支持者表態的意願降低10% ，來回之間就會產生氣勢被扭轉的感覺，但重點結構是要看到最後，倒數30幾天內還有時間，要看民進黨如何把支持者的信心那個動力、熱情整個激發出來。