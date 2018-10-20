藍營策略：壓制保持選情低迷 讓綠軍支持者不想投票

藍營人士指出，2014年選舉馬政府聲望墜落谷底，當時藍軍選民的表態率也像今天一樣很低，許多人最後也就沒有走進投票所，如果這次民進黨選情持續低迷下去，很可能重演國民黨2014年的狀況。圖為2014年馬英九為敗選負責，請辭國民黨主席。（資料照）

2018-10-20 16:12

〔記者施曉光／台北報導〕隨著候選人號次抽籤確定，今年九合一選戰進入白熱化階段，各地民調目前仍有2至4成不等的未表態率，國民黨輔選人士指出，其中不少是原本綠營支持者，由於蔡政府執政不佳而趨向沉默，這種情況類似2014年選舉藍軍選民，因此選戰最後一個月，只要壓制民進黨保持低迷選情，讓綠軍選民頭低到不想出門投票，目前未表態選票就能多數流向國民黨。

該人士舉例說明，雖然國民黨基隆市長候選人謝立功在內部民調支持度不到20趴，落後對手10幾趴，但民進黨候選人林右昌並不高，不到30趴，未表態比例仍有4成多；另外，民進黨台南市長候選人黃偉哲支持度雖然領先國民黨候選人高思博，但支持度同樣不高，台南市的未表態選民也不少，這些沒有在民調中表態的人未來出來投票，如果不是投綠，對國民黨而言就是一種機會。

藍營人士指出，2014年選舉馬政府聲望墜落谷底，國民黨最後慘敗只剩6塊執政地盤，當時藍軍選民的表態率也像今天一樣很低，許多人最後也就沒有走進投票所，如果這次民進黨選情持續低迷下去，很可能重演國民黨2014年的狀況。

對於爭取未表態票源的作法，國民黨中央輔選人士以台中市為例指出，雖然國民黨候選人盧秀燕已經領先民進黨候選人林佳龍，但選民未表態率仍高，而且民調雖然顯示不喜歡林佳龍的比例有30幾趴，但這些選民並沒有完全反應到對盧秀燕的好感上，只有10幾趴喜歡盧，仍有10幾趴還在觀望中，盧秀燕陣營已經發現這個現象。

因此，黨務高層兩週前到台中市與盧秀燕競選總部開會，提醒盧陣營過去多採攻擊性手法，猛打空污、花博議題，忽略城市願景的正面論述，最近盧陣營開始陸續推出交通計畫等政策牛肉。

這位人士還說，像國民黨彰化縣長候選人王惠美被質疑反前瞻計畫又要前瞻預算，應該強化政策面的論述，其他縣市藍營候選人也同樣被要求趕快提出遠景，證明自己與4年前的國民黨已經不一樣，不能只是單純打藍、綠對抗，才能讓尚未表態的選民願意再給國民黨一個機會。

據指出，國民黨在投票前最後一個月的時間，除了黨主席吳敦義將親上火線，每天上午要在該黨臉書粉絲專頁的「仗義執言，團長零距離」直播節目，分析選情、評論選戰議題以及針砭蔡政府的不及格施政，文傳會也已備妥報紙廣告文案、平面DM、網路CF，並將推出蒐集54句綠營黨政要員「幹話」的撲克牌實體文宣，強化民眾對綠色執政失敗的印象，藉此要讓過去支持民進黨的民眾在價值觀上產生衝擊並轉而失望，最後頭低到不想出門投票。