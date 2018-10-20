喜樂島遊行活動登場 郭倍宏：台灣人有決心要建立一個新的獨立國家

2018-10-20 14:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕喜樂島聯盟今天舉辦「全民公投反併吞」活動，抗議中國這一年來不斷透過軍事武力恫嚇台灣。民視董事長、喜樂島聯盟總召集人郭倍宏會前受訪表示，希望全世界可以看見中國對台灣罷凌的處境，我們希望中國要節制他對台灣步步進逼的行為，台灣人有決心要建立一個新的獨立國家，讓台灣人永遠可以享受民主自由的生活方式。

活動於民進黨中央黨部前的北平東路、林森北路進行，分為一大、一小兩個舞台。包括前總統府資政彭明敏、總統府資政吳澧培、前外交部長陳唐山等獨派人士與會。現場也發送前總統陳水扁的「新勇哥物語」，文章中的「勇弟」表示，民進黨禁止黨公職參加或動員參與喜樂島的活動，一點道理都說不通。

被問到為何特別選在民進黨前舉辦活動？是否要跟民進黨嗆聲？郭倍宏說，「這是台北市政府和民進黨一同給我們的場地，我們原本申請在凱達格蘭大道旁邊，民進黨和台北市政府都不要，所以我們選在這個地方。」

對於喜樂島的說法，台北市警察局17日澄清，早在8月已有其他2個團體在凱道申請活動，基於避免活動相互干擾，中正一分局才依法不予許可。

截至下午1時40分，主辦單位喜樂島聯盟宣稱活動已經超過8萬人，一名警方則私下表示，今天官方不會公布任何人數，目前現場人數約5千人左右，預估最後人數約會有1萬人。

喜樂島聯盟指出，第一次完全執政的民進黨，違背該黨黨綱，沒有依照過去黨內決議和選舉承諾，讓台灣成為正式國名，反而與國民黨一樣，繼續使用中華民國為國名，甚至透過法律，限制人民透過公投針對國名、領土的變更，希望今天能號召10萬台灣人走上街頭，讓國際社會聽到台灣真實的聲音。