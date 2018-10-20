藍營輔選丁守中最後王牌周美青？ 馬英九：回家請示

2018-10-20 14:55

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市議員候選人耿葳競選總部今天上午成立，前總統馬英九、國民黨中央委員連勝等人到場力挺，外傳馬英九夫人周美青將是國民黨輔選台北市長候選人丁守中的最後一張王牌，馬英九今天表示，這件事他要「回家請示」。

馬英九今天上午連趕兩場國民黨市議員候選人的競選總部成立大會，一早馬英九先到文山區耿葳活動現場，接著又趕到北投區陳重文的大會會場。

馬英九受訪時被問到跟高雄市長候選人韓國瑜相比誰帥，馬英九說，當然是韓國瑜，他光頭會發亮。媒體詢問馬英九，如何看高雄市長候選人韓國瑜掀起一陣風潮，馬英九說，這很好啊，至於是否有外溢效應，馬英九也連說「有！」

針對媒體報導前總統馬英九夫人周美青將是丁守中最後一張輔選王牌，馬英九匆匆表示，回家請示。

耿葳競選總部成立大會上藍營大咖雲集，馬英九與連勝文、丁守中先後到場，但是並未同台。馬英九說，國民黨遭遇很多的困難，過去兩次敗選讓大家士氣低落，但是這次不一樣，民進黨執政兩年，大家看的出來哪個黨對台灣最愛護最有貢獻，國民黨也許做得不夠好，但是真正愛台灣，國民黨的問題是年輕人不夠，現在要更多年輕人站出來，黨才有希望。

馬英九幫陳重文站台時，則說出一連串跟「馬」有關的吉祥話，老馬識途、馬力十足、馬不停蹄的到處跑、一馬當先、最後祝他馬到成功，陳重文做人誠懇、做事認真。

馬英九兩場致詞都不斷表示，台大校長懸缺這麼久都不顧法律規定，這是教育部的亂，深澳電廠說不蓋會缺電，過幾天又說不蓋了，變來變去，促轉會把自己當作明朝東廠，不可思議，中選會以核養綠的案子反反覆覆，高等行政法院不得不出來說，送件必須要收，對行政濫權當頭棒喝，希望國民黨候選人都能當選，撥亂反正，回到正道。