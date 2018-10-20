下午反併吞遊行 社民黨聲援喜樂島：民眾站出來

社民黨上午召開記者會呼籲民眾踴躍參與喜樂島舉辦的反併吞遊行（社民黨提供）

2018-10-20 11:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕社民黨召集人范雲今上午與作家金恆煒、台灣社社長張葉森、社民黨台北市議員候選人劉仕傑、許菡芸、台灣教授協會副會長林佳和等人共同召開記者會，呼籲民眾一同站出來，反對暴力併吞，聲援喜樂島下午將舉辦的「1020全民公投反併吞」活動。

范雲在記者會上表示，社民黨成立以來，一直希望能讓台灣成為多元民主的社會，每個人都可以自由表達自己的意見，但「國家主權是追求內部多元的前提」，若沒有主權，內部再多元都是空談；范雲說，中國自2016年以來，透過各種文攻武嚇方式威脅台灣，她認為，作為一個小國，公投是全世界小國對抗大國的武器，盼台灣人能以和平的方式，拒絕中國霸凌。

社民黨也強調，他們主張補正公投法，讓台灣人擁有自決的權利，呼籲所有關心進步價值的朋友，面對想要吞噬台灣的龐然巨獸中國，必須站出來，反對暴力併吞，向國際喊出「台灣是我們的國家」。

林佳和也說，雖然民眾常說「政治人物要務實」，但政治人物不能只剩下現實，組黨參選當然以勝選為第一目標，但不應為了勝選忽視應該捍衛的理想價值、甚至國家主權。

喜樂島聯盟今下午一點將在民進黨中央黨部前，舉辦「全民公投反併吞」活動，號召在野政黨、本土社團，向民祭黨政府大聲喊出，「我們是台灣人，我們的國家是台灣」。同時間由民進黨與獨派人士共同舉辦的「反併吞、護台灣」遊行活動也在高雄舉行，民進黨要求中南部黨公職及候選人都到高雄參加活動。