一人分飾多角？褒貶韓國瑜PTT帳號被爆重覆出自9個IP

韓國瑜先前宣稱臉書粉專被攻到關閉，後證實為後援會自己關站。（資料照）

2018-10-19 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜先前指控網軍將粉絲專頁攻到關板，而後承認是後援會自行關閉，過程中引發藍綠對立；現有PTT鄉民發現，批踢踢實業坊中竟有3個出自相同IP的的風向帳號，連日來不斷「左右互搏」，製造話題給有關媒體報導。

鄉民指出，PTT近日來有1「EnXXXX566」帳號宣稱肉搜出韓國瑜女兒，經媒體報導譴責竟針對候選人家屬後，韓國瑜露面親口說「對我來就好」，引發外界憐憫；事件後另1帳號「iXXXXt」在PTT發表「認錯」文章，稱「EnXXXX566」為其分身，均對韓國瑜致歉。

鄉民表示，這2個帳號的發文性質大相逕庭，「EnXXXX566」主打攻擊韓國瑜，而「iXXXXt」多是在吹捧韓國瑜，政治話題版面中還常見1個帳號「dodXXXXoman」專門誇讚韓國瑜，鄉民發現此3帳號都來自國內相同的9個IP位置，彼此還重疊，推斷無論攻訐、誇讚文極可能都為同1人或相同組織在幕後操作，再給特定媒體大加報導。

許多鄉民相當憤怒，紛紛留言指「果然是韓導」、「風向公司違法選罷法應該抓去關」、「完全不意外，自導自演機率很大」、「垃圾kmt只會造假」、「這樣不會有票啦」、「黨工怎都固定這些id」、「真的是抓不怕欸」、「今年的金馬獎的最佳導演」。

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