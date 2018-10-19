彰化縣議員候選人號次 一次看個夠！

彰化縣議員候選人提前抵達現場在等候抽籤。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議員候選人今天完成號次抽籤，候選人也立即更新臉書照片，強力透過臉書、LINE發送，希望能夠在年底五合一大選當中，加深選民的印象。
彰化縣第19屆議員選舉候選人抽籤號次如下：
第一選區（彰化區）：1號白玉如、2號許友瀚、3號黃建閎、4號楊富鈞、5號黃明忠、6號許原龍、7號劉玲惠、8號陳清峰、9號顧黃水花、10號吳韋達、11號黃千宴、12號葉繼元、13號洪柏葳、14號莊陞漢、15號林維浩、16號溫芝樺、17號林茂明、18號陳銌銌、19號張瀚天、20號李成濟、21號葉孟家、22號李寶銀。
第二選區（鹿港區）：1號黃俊源、2號楊竣程、3號陳秀寳、4號楊妙月、5號許振烓、6號郭燕陵、7號葉國雄、8號鄭敬議、9號凃淑媚、10號林士堅。
第三選區（和美區）：1號尤瑞春、2號林庚壬、3號柯振杯、4號王國忠、5號賴清美、6號施嘉華、7號蕭文雄、8林宗翰。
第四選區（員林區）：1號曹嘉豪、2號張雪如、3號凃俊任、4號張錦昆、5號劉惠娟、6號江武飛、7號張素芬、8號葉麗娟、9號黃正盛、10號賴澤民、11號張欣倩、12號黃金堂、13號江吉存。
第五選區（溪湖區）：第五選區（溪湖區）：1號張國閔、2號許晉揚、3號洪本成、4號陳玉姬、5號歐陽蓁珠、6號張春洋、7號李清木、8號陳重嘉。
第六選區（田中區）：1號張俊雄、2號張源清、3號許書維、4號蕭如意、5號陳正忠、6號蕭淑芬、7號劉景滄。
第七選區（北斗區）：1號黃盛祿、2號謝典霖、3號莊燈堯、4號江熊一楓、5號李浩誠、6號吳錦潭、7號劉淑芳。
第八選區（二林區）：1號陳適當、2號洪于仗、3號張國棟、4號陳一惇、5號謝彥慧、6號蔡家豪、7號吳淑娟、8號洪騰明、9號蔡金蓮。
第九選區（平地原住民）：1號阿發瓦特阿汶薄薄、2號陳榮妹、3號唐顏華。