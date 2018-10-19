深澳電廠沒有復活可能了 蘇貞昌、侯友宜陣營鬥嘴這樣說…

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞（左，蘇貞昌競選辦公室提供）說，經濟部決定停建深澳，專業問題，專業解決，是對國家能源戰略以及民生經濟發展負責任的作法；侯友宜競選辦公室發言人侯慶莉（右，資料照）則說，深澳在投票日前大轉變，是人民力量展現，感謝各環保團體、專家學者的科學證據，讓行政院迷途知返。

2018-10-19 18:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕深澳燃煤電廠存廢成選戰攻防議題，知情人士透露，環保署擬於23日現勘，確定深澳環評、環差兩案將廢止。對此，新北市長候選人雙方陣營各表意見，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞說，經濟部決定停建深澳，專業問題，專業解決，是對國家能源戰略以及民生經濟發展負責任的作法；侯友宜競選辦公室發言人侯慶莉則說，深澳在投票日前大轉變，是人民力量展現，感謝各環保團體、專家學者的科學證據，讓行政院迷途知返。

黃韋鈞說，蘇貞昌一向認為穩定供電和空污減排都是政府的責任，這些問題應該回到專業、科學的問題本質，理性討論，經濟部經評估、盤點後，決定停建深澳電廠，就是專業問題，專業解決，才是對於國家能源戰略、民生經濟發展負責任的作法，這是行政團隊展現的積極作為。

黃韋鈞也向對手陣營喊話「請侯副市長從現在起好好談市政，不要再消費深澳了」，指這個世界不缺沒有立場、不負責任、不找尋解決方法的政客，不應該為了個人的選舉利益，一再利用造假影片、造假的公投連署案，將整場選舉簡略成一個電廠的問題，呼籲惡質的選舉操作到此為止，選舉應該回歸到市政的討論，比較候選人的操守、能力、政見，這不但是尊重市民的應有態度，也是候選人在選舉中應該做到的最起碼的事。

侯慶莉也強調，侯友宜會和所有市民站在一起，持續監督，守護新北，「對的事情，堅持到底，絶不妥協。」