金門縣長號次抽籤 謝宜璋帶狗上陣、開戰車告陳福海

金門縣選委會舉辦第7屆縣長候選人抽籤，除了汪承樺未到，其他候選人洪和成（前排右起）、陳福海、楊鎮浯、洪志恒及帶著愛犬的謝宜璋，均到場參與。（記者吳正庭攝）

2018-10-19 16:19

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣選委會今天上午舉辦第7屆縣長候選人抽籤，結果出果出爐：1號楊鎮浯（國民黨）、2號洪志恒（金門高粱黨）、3號汪承樺（教科文預算保障ｅ聯盟）、4號陳福海（無黨）、5號謝宜璋（無黨）、6號洪和成（無）。

謝宜璋抽完籤由支持者陪同，開著「戰車」到金門地檢署，針對「金酒東北試釀」一案，狀告縣長陳福海瀆職，並認為檢方未善盡調查之職，一併控告金門地檢署檢察長毛有增、金門高分檢檢察長費玲玲瀆職。

金門縣長號次抽籤除汪承樺未到，由金門縣選委會代主委盧志輝代抽，餘皆到場；謝宜璋按照登記時習慣，帶著愛犬「法蘭克」上台抽籤。金門縣選委會說，現行法規未規定不可帶動物進場，而且「法蘭克」不吵不鬧，並未影響抽籤進行，因此未強行制止。

依登記時順序先上場抽籤的洪志恒抽到2號，高喊「2號ok、一登百里侯」；現任縣長陳福海抽到4號，台下立刻喊出「事事如意」、「再做4年」；立委楊鎮浯抽到1號，高呼「一馬當先，一定當選」；謝宜璋抽到5號，刻意說「不是五湖四海」，是「五福臨門」；洪和成抽到6號喊出「66大順」；唯一女性候選人汪承樺由主委代抽出3號。

前議長謝宜璋日前即宣告，縣營金酒公司將釀造金門高粱酒的酒麴帶往中國「試釀」的過程，充滿太多疑點，雖然「金酒東北試釀案」已在去年移送檢方獲不起訴處分，他仍堅信其中另有不法，因此「履行」日前預言，到地檢署按鈴，狀告縣長陳福海、金門地檢署檢察長毛有增、金門高分檢檢察長費玲玲瀆職。

針對謝宜璋提告，金門地檢及高分檢均說，尊重當事人權利，一切依法辦理。

金門縣長候選人謝宜璋（前）帶著相當聽話的愛犬「法蘭克」，到場參加抽籤。（記者吳正庭攝）

金門縣長候選人謝宜璋（左一）在他的「副縣長」周清波等人陪同下，開著「戰車」宣傳車，在法院司法大廈前比出抽籤號次。（記者吳正庭攝）

金門縣長候選人洪志恒（右一起）、陳福海、洪和成、楊鎮浯抽完籤後，應要求上台合影。（記者吳正庭攝）

金門縣長候選人陳福海（前中）離開抽籤會場，向支持者揮手致意。（記者吳正庭攝）