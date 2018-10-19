籌碼說挨轟失言 柯P：不然要說台灣最偉大？

2018-10-19 12:30

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受美國媒體《彭博》專訪，評論在中國、美國對抗局勢下，台灣只是籌碼、商品架上的一項產品。對於該番評論，藍綠立委今都認為失言，但柯文哲今天上午反酸，「這哪有什麼失言，不然要講什麼？台灣是世界上最偉大的國家，美國、中國都要聽我們的？」

《彭博》以「台北市長說台灣只是川普商品架上的一項產品」的專訪報導為題，指出柯文哲在專訪中提到，他認為台灣必須接受事實，也就是台灣是美中兩大強權之間的籌碼，只是美國總統川普商品架上的一項產品，對自己要有清楚的認識。

柯文哲上午重申，這是他對兩岸關係的看法，在他看來，未來15年中美對抗的國際局勢已經形成。至於台灣普遍被認為傾向美國狀況。柯也說，其實念過歷史都知道，弱國無外交，強國才有外交，在中美對抗的大架構下，台灣要思考如何去生存或在這種局面下去，去獲得最大利益。

對於柯認為川普可能出賣台灣。柯文哲再次強調，在這種國際局勢架構下，台灣要在當中尋求自己的位置，更很重要的一點，就是要提高自己的價格。

至於美國下個月將在台灣海峽軍演，是否影響台灣選舉一事。柯文哲也說，美國要軍演，台灣也不能說「NO」，不可能跟美國講說，台灣要選舉，那個航空母艦不要靠過來，這就呼應他剛才說的，美國要在南海軍演，哪裡是台灣政府可以說「NO」的，如果是既定事實，就只是在過程中去應付而已。

至於姚文智批評，柯文哲會將台灣貨變中國貨的說法。柯文哲稱，他還是不懂姚的邏輯是什麼？講話要有邏輯，他這種受過邏輯訓練的，遇到邏輯不清的都無法理解。

另就《彭博》於專訪過程中，也將柯文哲視為總統熱門人選的狀況，而柯文哲回應「船到橋頭自然直」的狀況。媒體追問，這句話是否代表，有機會的話不排除（參選總統）嗎？但柯僅稱，他為什麼要回答這個問題。

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