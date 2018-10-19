南高雄五個選區議員號次確定 陳致中3號

2018-10-19 10:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕第三屆高市議員選舉號次抽籤，南高雄五選區號次出爐。

第六選區（旗津鼓山鹽埕）應選4席、11人登記，1號麥郁馨（無）、2號李喬如（民）、3號洪正（基）、4號陳美雅（國）、5號簡煥宗（民）、6號王福全（無）、7號江敏榕（無）、8號蔡宜芳（無）、9號周佳錚（無）、10號鄭如君（無）、11號蔡金晏（國）。

第七選區（三民區）應選8席、12人登記，1號林于凱（時）、2號曾俊傑（國）、3號陳柏惟（基）、4號童燕珍（國）、5號何權峰（民）、6號林恭正（無）、7號黃柏霖（國）、8號鄭孟洳（民）、9號康裕成（民）、10號黃香菽（國）、11號洪平朗（民）、12號黃淑美（台聯）。

第八選區（前金新興苓雅）應選6席、9人登記，1號黃紹庭（國）、2號陳若翠（國）、3號蔡鴻瑋（台聯）、4號許崑源（國）、5號郭建盟（民）、6號周玲妏（民）、7號黃文益（民）、8號陳銘瑞（無）、9號吳益政（親）。

第九選區（鳳山區）應選8席、16人登記，1號楊見福（無盟）、2號李雅靜（國）、3號林智鴻（民）、4號羅章福（無）、5號黃捷（時）、6號劉世賢（民）、7號張為盛（無）、8號陳慧文（民）、9號張漢忠（民）、10號蘇炎城（民）、11號鄭安秝（國）、12號劉德林（國）、13號游植琪（無）、14號施凱元（無）、15號鍾易仲（國）、16號李雨蓁（基）。

第十選區（小港前鎮）應選8席、17人登記，1號鄭光峰（民）、2號王貴雄（無）、3號陳致中（民）、4號楊政城（無）、5號李順進（無盟）、6號于仙玲（無）、7號曾麗燕（國）、8號吳銘賜（台聯）、9號陳麗娜（國）、10號陳信諭（基）、11號陳信瑜（民）、12號蔡武宏（國）、13號洪毓彬（親）、14號林宛蓉（民）、15號梁甲居（無）、16號許乃文（民）、17號朱挺玗（國）。