吸引青年返鄉 陳其邁推AIoT產業

2018-10-19 08:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰火熱，國民黨猛攻北漂議題，民進黨參選人陳其邁則強調，未來將引進國際企業到高雄投資AIoT（人工智慧及物聯網）產業，市府將扮演新創產業的「孵化器」及「加速器」，吸引青年返鄉打拚圓夢。

陳其邁認為，要吸引年輕人，一定要找對產業，才能讓年輕人願意來高雄！包括人工智慧、物聯網、大數據等，都是未來城市發展的趨勢產業，市府不只要提供貸款，須積極扮演「孵化器」、「加速器」角色，像母雞一樣，讓小雞快速長大。

今年4月，陳其邁曾前往德國，參觀漢諾威工業博覽會，考察工業4.0如何應用在產業面，他語重心長的說：「帶領高雄市走上正確的路，未來的市長責無旁貸！」

陳其邁指出，台灣有非常強的ICT（資通訊）產業基礎，也有高素質人才，如何將高雄傳統的製造業，融入AIoT（人工智慧及物聯網）、區塊鏈等技術，形成「工業4.0」產業鏈，是高雄未來必須面對的課題。

陳其邁提出以大數據物聯網的概念，藉人工智慧分析，帶動高雄市產業結構轉型，他認為高雄市擁有空、港交通優勢，智慧物流也要同時跟上，有信心讓產業像點火的引擎一樣，快速推進。

陳其邁也鼓勵青年創業，投身新創公司，將籌設「高雄市產業創新轉型種子基金」，鼓勵青年投入AI、物聯網、綠能、生技等產業，催化產業升級。

對於華邦電來高雄投資設廠，陳其邁認為是高雄產業升級的重要契機，搭配未來捷運紅線向北延伸，將與台南科學園區、橋頭科學園區，以及楠梓加工出口區，形成高科技產業聚落。陳其邁說，希望華邦電發揮磁吸效應，吸引更多的高科技廠商來高雄投資，當然也能吸引年輕人回到高雄。