力挺張麗善 身障、弱勢團體獻上「愛的抱抱」

身障及弱勢團體為雲林縣長參選人張麗善加油打氣。（記者廖淑玲攝）

2018-10-18 16:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣身障朋友及弱勢團體今天聚集雲林縣長參選人張麗善虎尾競選總部，前立委徐中雄、視障歌手張振華、盲人協會前理事長曾敏雄等人獻上「愛的抱抱」，感謝她長期為弱勢服務，為她加油打氣。

雲林縣脊髓損傷者協會前理事長林秀妹代表獻花，肯定張麗善長期為弱勢族群付出的努力與奉獻；視障歌手張振華、身心障礙代表沈永振、曾敏雄都現身力挺張麗善，尤其在立法院致力推動社會福利政策，解決很多弱勢者困難。

張振華說，他拿到的第一個歌唱比賽冠軍就是張麗善頒的，他呼籲「選人不選黨」，要投給一個真正幫助弱勢、關懷弱勢的候選人，也就是張麗善。

同為身障的前立委徐中雄，特別致贈拐杖給近來行動不便的張麗善，看到這麼多身心障礙朋友能到現場替張麗善鼓勵，讓他非常感動，尤其他曾在立法院與張麗善共事，看到張麗善永遠自動自發、發自內心為弱勢發聲，期許張麗善當選雲林縣長後，增加復康巴士及安養信託法，透過法院擔保保障身心障礙者就養問題。

張麗善以日前不慎受傷，現在必須拄著拐杖、依賴輪椅行動，深刻體會身障朋友的不便，看到這麼多老朋友里前來力挺，既心疼又感動。張麗善指出，父親就是身障人士，她從小就是要當爸爸的枴杖，特別能了解身障者的不便，才會參與公共事務開啟政治生涯。

張麗善重申，她從雲林女兒變成雲林媳婦，在這塊土地生活不只3年5年，而是超過30年甚至50年，雲林的好與壞都與她榮辱與共，承諾未來當選縣長一定全力為雲林身心障礙者打拼，贏得身障朋友熱情擁抱為她加油。