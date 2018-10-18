馬英九數落屏東「又老又窮」 綠委諷：他最有資格

2018-10-18 00:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕前總統馬英九17日南下屏東輔選，致詞時說屏東有些方面與韓國瑜眼中的高雄相近，「又老又窮」。適逢重陽節，68歲的前國家元首加碼把屏東也數落下去，屏東第三選區立委莊瑞雄譏諷：「馬英九最有資格數落！」

馬英九在造勢晚會上台時，先讚揚國民黨籍參選人，隨後話鋒一轉，批評民進黨在屏東已執政20年，但這20年來人口減少，產業衰落，其實情況和高雄縣（高雄市口誤為高雄縣）一樣，他也認同韓國瑜所認知及描述的高雄，因為民進黨20年來把高雄變成「又老又窮」，他接著說，實際上屏東在有些方面也很相近這個「又老又窮」，因此，屏東縣需要國民黨推派出有活力有見解且有能力翻轉屏東的人選，讓屏東北漂的年青人回家，他了解這並不容易，但若非國民黨執政，屏東會繼續衰落下去。

「前元首有資格數落？」莊瑞雄聞訊憤憤不平地說，屏東的發展停滯最嚴重的期間就屬馬執政的8年，原本高鐵早就評估要延伸到屏東，在馬任內擋下，恆春半島極需大眾運輸也毫無動靜，各種交通建設，東港鹽埔漁港、大鵬灣國家風景區等，堪稱暮氣沉沉，產業不發達、人口外流這種全國性問題，執政重北輕南的馬政府除了把責任丟給地方政府，現在竟為了選舉，不願負責，還把自己的責任拿來當作攻擊對手的政治語言，態度匪夷所思，曾擔任過國家元首的人格局如此，令人不敢恭維。

莊瑞雄說，現在高鐵南延傳出好消息，高捷也有延伸評估，加上東西向的快速道路可能興建，這些展現活力的建設或利多，都在蔡英文政府及潘孟安縣府時期，馬英九的說法，反而只是凸顯他執政時對屏東的忽視。