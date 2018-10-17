劉櫂豪要打造台東為南島文化首都 蔡英文：全力支持

2018-10-17 17:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨行動中常會今來到台東縣舉辦，為民進黨台東縣長參選人劉櫂豪造勢。劉櫂豪在會中以「台東夢的推手」報告政見，宣示將台東打造為銜接太平洋國家的南島文化首都。兼任民進黨主席的總統蔡英文聽取報告後也表示，政府會全力支持，把台東打造成為銜接太平洋國家的南島文化首都，為台東創造新的發展契機。

據轉述，中常會尾聲，應蔡英文總統要求，看誰能進一步說明台東選情時，劉櫂豪自告奮勇報告，一開口就說「我們一定贏！」，對劉的十足信心，與會者也回以熱烈掌聲。

劉櫂豪會中報告，提出四大主軸、三大基金以及一園區的政策，推動他的台東夢。四大主軸為文化立縣、友善農業、新創基地和南島首都，三大基金為新創基金、新農業基金、觀光基金，一園區就是南島文化園區，最大意義是傳承南島文化。

劉櫂豪表示，他最痛心和困擾的是假新聞假消息，這些假新聞假消息是衝著台灣而來，惡意讓台灣人懷疑這些年建立起來的台灣價值，讓台灣人懷疑手邊進行的工作方向。

蔡英文聽完報告後表示，2008年之後民進黨開始思考怎樣在台東建立起支持民進黨的力量，那時候劉櫂豪不是立委，也沒有任何公職，跟著太太兩個人走遍台東，確實一步一腳印把台東走遍，她來台東碰到不一樣的人，講的都是劉櫂豪，代表劉櫂豪在台東人心裡是個誠懇、認真、腳踏實地的人。

蔡英文說，2008年一路走來，有劉櫂豪在台東當民進黨在地經營的人，民進黨在台東一年比一年增加更多支持，她要代表黨謝謝劉櫂豪。民進黨從2008年起，一步一腳印跟著劉櫂豪和在地團隊走到今天，2018年是民進黨集結所有這幾年經營的基礎和累積力量，劉櫂豪有很強決心挑戰縣長，而且一定要成功，這次選舉請大家不要懷疑民進黨決心，「我們一定要成功，也一定會成功。」