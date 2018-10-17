徐國勇：台灣加入國際刑警組織對中國有幫助

2018-10-17 11:12

〔記者林良昇／台北報導〕國際刑警組織（INTERPOL）大會將於11月16日至21日在阿拉伯聯合大公國杜拜召開，台灣希望以觀察員身分參與大會。內政部長徐國勇今在立法院內政委員會呼籲中國不要再用政治意識阻撓，否則對於國際跨境犯罪的偵查沒有任何益處。

徐國勇今赴立院內政委員會進行「查緝毒品具體策略與成效」專題報告，民進黨立委劉世芳對於跨國販毒進行質詢，徐國勇指出，台灣有七成的毒品是來自中國，劉世芳追問兩岸共同打擊犯罪機制是否存在，警政署長陳家欽表示，現在還有針對個案在交流，但確實比較少。

陳家欽說，兩岸共打合作比較密切的是涉及兩岸民眾財產安全的詐欺集團，在個案的部分有互相交流，近期也有針對毒品有在做交流。

劉世芳也指出，台灣希望以觀察員身分加入國際刑警組織觀察員，在前國際刑警組織主席、中國公安部副部長孟宏偉日前被調查後，今年是否比較有希望？

徐國勇指出，我方非常努力，美國昨也公開支持台灣加入，是很大助力，現在只有中國在阻撓，這對全世界打擊犯罪影響都很大，用政治意識阻饒，對國際跨境犯罪的偵查沒有任何益處，他呼籲，讓台灣加入國際刑警組織，把國際的萬國公罪繩之以法，對全世界的安居樂業都有幫助。

親民黨立委陳怡潔也關切加入國際刑警組織是否有收到回覆？徐國勇表示，現在還沒有收到回覆，阻饒還是在中國，會盡全力，希望中國不要阻饒，台灣加入國際刑警組織，對中國也有幫助。