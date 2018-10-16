柯P可借公園卻打槍姚文智 姚辦轟：「自助餐式」雙重標準

2018-10-16 20:45

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智日前商借北投七星公園舉辦造勢活動，遭台北市政府以「競選活動」為由打回票，但市長柯文哲競辦20日卻將在同地點舉辦「行動競選總部園遊會」。姚陣營批評，柯文哲巧立名目硬拗，藉市政資源遂行行政不中立，「自助餐式」雙重標準令人唾棄。

姚文智辦公室發言人洪立齊說，姚陣營商借北投七星公園辦造勢活動，日前遭北市府以後援會活動是「競選活動」為由打回票，柯P自己卻以「園遊會」名目包裝，硬拗「行動競選總部的園遊會」不是競選活動，「只准州官辦園遊會，不准百姓成立後援會」，運用市政資源遂行行政不中立，「自助餐式」雙重標準令人唾棄。

洪立齊說，姚陣營之前向北市府申請於瑠公公園舉辦後援會活動遭否決，公文載明「有關選舉候選人正式活動時間，市長為107年11月9日-11月23日」、「非正式活動期間候選人不得從事競選活動」等語；明明正式選舉活動期間還沒到，柯文哲就要在週末北投七星公園舉辦競選活動，難道柯市長要硬拗「行動競選總部的園遊會」不是競選活動，或利用其他團體名義申請規避法規？

洪立齊也提到，柯文哲標榜公開透明，但至上北市府公園路燈管理處網站查詢場地借用情形 ，20日當天並無任何單位借用北投區七星公園，柯文哲究竟有無依法申請場地？還是柯市府不敢把場地租借情況在網站上誠實揭露？「這不是Liar，什麼才是Liar？」

洪說，柯文哲「自助餐式」雙重標準也不是僅止這次，舉凡大街批評前瞻計畫、小巷透過捷運局偷偷向中央申請補助；批評北農總經理吳音寧在臉書發文是搞體制外，但自己最愛用臉書宣傳政策；以前說「九二共識」是下跪投降，現在說「兩岸一家親」；嗆聲說公開財務，學生跟其他人邀辯論就說「不是人家叫你做就做」或「吃飽太閒」。