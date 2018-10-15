最新民調領先10個百分點 林佳龍：感謝市民肯定

台中市長林佳龍說，最新民調顯示他領先，但民調呈現的數字我們會參考，不會因此改變訴諸政績尋求市民支持的立場。（記者黃鐘山攝）

2018-10-15 18:41

〔記者張軒哲／台中報導〕針對「台灣世代智庫」今日公布台中市長最新民調，現任市長林佳龍支持度41.4%，國民黨立委盧秀燕支持度31.1%，相差10.3個百分點；看好度方面，50.4%民眾看好林佳龍會當選，僅26.1%看好盧秀燕；而林佳龍施政滿意度為51.6%。林佳龍對此表示，民調都值得參考，競選陣營內部做的民調也都穩定領先，感謝市民肯定，但開票前這都只是參考，也不會因此改變以政績尋求支持的立場。

林佳龍今日下午在花博后里馬場園區馬術表演活動啟動暨志工誓師大會接受媒體訪問民調看法，他表示，越靠近選舉，大家就越聚焦於每位候選人的條件及主張，他自己內部民調都穩定領先對手，最新民調顯示他領先10個百分點，一方面要感謝市民肯定，但沒到開票日，這些都只是參考，因為現在的民調變化很大，各家有其機構效應，民調呈現的數字我們會參考，但不會因此改變訴諸政績尋求市民支持的立場。

另外媒體詢問辦好花博是否可為選情加分？林佳龍表示，把花博開幕時間訂在2018年11月3號，是前市長申辦時訂的，他延續辦理，其實，花博辦得如何也許會影響選舉，但日期不是他訂的，他的工作就是努力辦好，希望大家以愛護台中的心情，來把台中花博辦得成功。

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