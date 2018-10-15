超級「馬麗」來了 馬英九、張善政雲林助選

前總統馬英九以他的馬字造句「老馬識途、馬力十足、馬不停蹄、一馬當先、馬到成功」預祝張麗善當選。（記者廖淑玲攝）

2018-10-15 16:53

〔記者廖淑玲／雲林報導〕前總統馬英九、前行政院長張善政今天下午到雲林助選，為雲林縣長參選人張麗善打氣，颳起超級「馬麗」旋風，讓雲林上場馬力十足，馬英九稱許張麗善為趕升旗行程受傷，堪稱為國負傷令人敬佩。

馬英九今天到雲林助選，看到前陣子因膝傷坐在輪椅上的張麗善，肯定她急著去參加國慶升旗典禮傷了膝蓋，是願意為國家受傷的人也一定拚了命為雲林服務，呼籲雲林縣民用「麗」支持，讓張麗善當選縣長。

張麗善發表「雲林上場」8大政見，邀請馬英九擔任政策名譽總顧問、張善政擔任政策總顧問，同時當場致贈背心及聘書，感謝他們全力支持，並由他們及專家學者見證承諾會為年輕人找頭路、為老年人找依靠、為企業找機會、為弱勢找尊嚴，為雲林找出路，贏得全場超過50名學者專家、教授、國中小學校長、主任、教師喝采。

馬英九說，雲林在雜誌媒體的評比都居後段，相信雲林人不能接受，他仔細看過張麗善提出的政見，每項政見都透露出她對雲林的用心與感情，是真正了解雲林需要的候選人，還以他的馬字為題稱讚張麗善「老馬識途、馬力十足、馬不停蹄、一馬當先、馬到成功」預祝張麗善當選，贏得全場熱情喝采。

張善政指出，聽說雲林某農會2年來信用部存款少2億、還有農會成長率掛零，顯現民進黨執政以來中央與地方都脫軌，農業不行、觀光也不行，應該換國民黨張麗善上場，他和馬總統一起來就是展現「馬麗十足、善政成真」。

馬英九和張麗善還帶領大家齊唱「團結是力量」，逐一和到場的雲林縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長參選人逐一合照為大家加油，期許在國民黨雲林縣黨部主委許宇甄帶領下雲林揮出全壘打。

相關影音

前總統馬英九到雲林助選，受到熱情歡迎。（記者廖淑玲攝）

支持者為坐在輪椅上的雲林縣長參選人張麗善高喊加油。（記者廖淑玲攝）

前總統馬英九為張麗善全力拉抬。（記者廖淑玲攝）