出示照片控柯文哲 姚文智指與疑涉器官活摘醫師交好

姚文智今出示未曝光的照片及社群媒體發文截圖，指市長柯文哲與遭國際通緝、疑涉器官活摘醫師陳靜瑜頗有交情，要柯正面回答此事。（姚文智競選辦公室提供）

2018-10-15 15:30

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今出示未曝光的照片及社群媒體發文截圖，指市長柯文哲與遭國際通緝、疑涉器官活摘醫師陳靜瑜頗有交情，要柯正面回答此事；姚說，柯滿嘴謊言，他屢提新證據也多次提問，但柯始終無法回答，「還好意思說我失言？」、「請你說明就是講你壞話」、「你心裡有鬼嗎？」

姚文智今天下午赴台灣省城隍廟參拜，再至週邊的城中市場掃街。行前受訪提到選情，姚認為，民進黨中央執政，各縣市的綠營支持率陷入「沈默螺旋」，預估都短少10%至20%，但對選舉還是很有信心。

談到如何在選戰倒數40天衝人氣，姚文智說，他不斷提出政策，也體檢現任市長的作為，除了基層動員，在10月25日也會舉辦「台北光復節」活動。他說，接下來要採取「單打雙不打」的策略，單數日要檢驗柯文哲的言行及市政作為，「例如他是liar 1、liar 2、liar 3，就是最厲害的liar」；雙數日則要講政策，目前至少談了10多個，還會陸續提出。

姚文智主動提及柯文哲，指柯做壞事、說錯話，甚至不斷說謊，很多人卻不敢批評他，對民主是一大侵害，會把台灣導向新民粹主義，像菲律賓選出杜特蒂那樣的總統；他更一邊出示杜特蒂為掃毒槍殺近4000人涉毒的新聞報導，指掃毒固然必須支持，但這種霸權的民粹主義，搞成侵害人權，視人權為無物，就是我們不期待的民主政治發展，這絕非失言。

姚文智說，柯文哲對他屢屢提問都不回答，盡是胡言亂語、滿嘴謊言；他也提到，當大家問柯這些被國際人權組織點名、疑涉活摘器官而遭某些國家禁止入境的醫生，柯說跟4、500個在研討會，要跟誰照相，怎麼知道。

此時，姚文智提出未曝光的照片，指上頭是柯文哲與遭國際通緝、疑涉器官活摘醫師陳靜瑜；姚也頻頻詢問柯，「你知道他在做什麼嗎？你知道他的專長是什麼？你去18次中國，跟他見面幾次？跟他談什麼？你知道他被國際人權組織以活摘器官之名的指控被全世界通緝嗎？」

姚文智另提出陳靜瑜的微博發文截圖，指兩人交情深厚，並指陳在柯當選市長的前後，稱是柯的好朋友，柯的學生出車禍陳也很關心，陳也說柯當選市長台北會更好。

姚文智語氣激動，頻頻要求柯正面回答問題，「交情這麼深厚，是你把酒言歡、水乳交融，你的好朋友呢？你去18次中國，知道你好朋友做什麼？是你失言還是姚文智失言？」姚說，請柯文哲回答，「我已經問你很多次，我每次都拿新證據問你，你卻從來沒有辦法回答，還好意思說我失言？」

對於柯文哲指姚文智在說人壞話，姚文智氣憤難平，指中國活摘器官的暴行，備受國際譴責，他希望柯一起譴責，希望柯把去中國的事情說清楚，讓大家了解，「請你說明就是講壞話嗎？你心裡有鬼嗎？你心裡很清楚做了什麼事情嗎？你要參選市長，去中國18次沒辦法交代，跟這些醫生在一起做什麼？這樣叫講你壞話？這樣不需要接受檢驗嗎？我說你說還債520億，我舉出400億人民納稅錢，另80億是基金調度，完全不是你功勞，這樣叫講你壞話嗎？這樣不需要接受市民檢驗嗎？」

姚文智說，市民要認清楚柯文哲的話術，「他這樣的liar，一件接一件liar，台北市作為首都，不該讓liar當市長」，姚說，現在柯反而怪別人講他壞話，「姚文智哪件事不是引經據典？」他重申，「市民納稅錢被你當成自己的功勞，所有市民都要認清這個liar」。

姚文智今出示未曝光的照片及社群媒體發文截圖，指市長柯文哲與遭國際通緝、疑涉器官活摘醫師陳靜瑜頗有交情，要柯正面回答此事。（姚文智競選辦公室提供）