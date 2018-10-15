中市重大交通建設 藍綠搶政績

台中市重大建設，藍綠搶政績。（資料照）

2018-10-15 11:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕等人，今日開記者會大談台中多項重大交通建設是國民黨政績。市府交通局長王義川表示，盧委員當了20多年立委，卻帶頭反對台中鐵路高架化、阻撓捷運綠線等交通建設，請她對此說清楚、講明白。

盧秀燕今與前行政院長毛治國等人召開記者會宣稱，鐵路高架化、捷運綠線、台74線等台中重大交通建設，都是國民黨推動的政績。

王義川指出，盧委員曾多次在立法院阻擋台中軌道等重大建設，更帶頭反對鐵路高架化，捷運綠線在前市長任內也未積極辦理，卸任時還有6個場站未發包，耽誤通車進度；捷運藍線也是國民黨中央執政時退回，台74線則從未考慮大里、霧峰地區沒有匝道的重大缺失。他能理解盧委員為選舉邀請同黨同志一起搶功、割稻尾，但顛倒歷史的言論令人啼笑皆非，無法苟同，呼籲她向台中市民好好說清楚、講明白。

市長林佳龍則說，台中所有交通建設大家都有努力貢獻，也要感謝所有人，因爲這個已經跨越好幾個中央政府，但不管過去個人主張如何，能在他任內完成，都很感謝。

不過，他更期待，現在正推動的大台中山手線、捷運藍綠、捷運綠線延伸，大家也都能夠支持，不要發生阻擋前瞻基礎建設特別預算的情況。

林佳龍強調，過去他也當過立委，立委是提出建議，但主要還是行政部門來執行，這幾個案子都跨越好幾個中央政府，包括鐵路高架化、捷運綠線、台74，作為市長，他要感謝所有有貢獻的人，期待大家繼續支持台中建設，希望不分藍綠，我們都是台中隊。