死人連署是選舉舞弊 陳英鈐：公投領銜人須負責

2018-10-15 10:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「以核養綠」公投連署合格數僅27萬9419份，差2千多份未達成案門檻，依法後續有補提一次機會。親民黨立委陳怡潔今在立法院內政委員會，與中選會主委陳英鈐為「以核養綠」、「死人連署」對嗆；陳英鈐強調，死人連署是「選舉舞弊」，公投領銜人也要負責任。

陳怡潔質詢問及，「以核養綠」公投要趕在幾月幾號前補件、查對完成，才有辦法公投綁大選？陳英鈐答詢說，查對為戶所業務，查對時間不確定，中選會不能強迫，須依法行政。

陳英鈐指出，中選會明天會召開委員會議，如果認為份數不足，會通知補提，戶所查對時間則不確定，第一階段連署查對時間為15天，第二階段連署查對時間是30天，查對是戶所在查，中選會不能強迫戶所，須依法行政。

陳怡潔質疑，中選會之前憑什麼事先對外放話「死人連署」比率？陳英鈐反駁表示，他沒有放話，是有媒體先發現公投提案「死人連署」過高，死人連署等於是詐欺，這跟選舉舞弊是一模一樣，「難道委員你贊成選舉舞弊嗎？」

陳怡潔回嗆，「你現在在反質詢我？根據哪一條法律中選會可以這樣做？如果出現死人連署就要歸咎領銜人責任的話，中選會應先證明領銜人有無偽造。」

陳英鈐強調，死人連署等於選舉舞弊，在美國選舉舞弊，公投領銜人也是有責任的。

民進黨立委蔣絜安則問及，美國科羅拉多州也發生過公投偽造簽名案例，在阿拉斯加、阿拉巴馬州也有，造假人最重會面臨6年刑期，從美國案例可發現，台灣中選會似乎對「死人連署」造假束手無策。

陳英鈐坦言，目前確實是束手無策，因公投法規定達成案門檻，須在10天內公告成案，中選會也無強制手段可以扣押，或要人出席接受調查。