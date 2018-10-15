最幼齒助選員亮相 幫爸爸拉票萌樣破表

「小飯糰」萌樣破表，融化大家的心。（記者許國楨翻攝）

2018-10-15 09:56

〔記者許國楨／台中報導〕民進黨台中市西屯區議員參選人林祈烽昨天成立競選總部，除市長林佳龍、立院副院長蔡其昌等人站台力薦，最近剛成為新手爸爸的他，才兩個月大的兒子「小飯糰」也特別披著量身訂做彩帶現身為爸爸加油，模樣可愛，融化大家的心，不但是全台最小助選員，更堪稱是最萌助選員！

擔任立委張廖萬堅助理17年的林祈烽，今年45歲，這幾年來深耕基層對西屯大小事瞭若指掌，從棒球相關議題的支持、筏子溪再造水治理，到捷運小巴路線規劃，與台74快速道路的國道銜接工程，都是雄厚的經驗資本，昨天競選總部成立，市長林佳龍、立院副院長蔡其昌與在地議員謝志忠、蔡雅玲與張耀中、陳世凱等人都到場站台。

林佳龍說，西屯區作為台中快速發展的蛋黃區，有張廖萬堅團隊的耕耘，無論前瞻計畫惠來溪/潮洋溪環境營造工程的整治，或是親子藝文與體育活動，有目共睹，林祈烽雖是新人缺乏知名度，但以他的經驗、熱忱與身先士卒，往後進入議會，絕對能得心應手，是延續理想的不二人選。

蔡其昌則帶領由林祈烽、林德宇、黃守達、林義偉、施志昌五位年輕候選人組成的「五力新世代」上台說，五力新世代都是從基層耕耘、為地方扎實付出心血的助理世代，辛苦的工作並不光鮮亮麗，卻是民主的尖兵、改革的起點，希望大家推年輕人一把，送「五力新世代」進入議會，讓台中繼續進步、為議會注入新活力！

張廖萬堅表示，民代助理的工作相當辛苦，休假時間也不固定，往往犧牲與家人相處的時間，看著當年璞玉般的年輕人，在歷經歲月磨洗後能獨當一面，勉勵林祈烽收斂稜角，曖曖內含光，莫忘初衷，繼續為西屯付出。