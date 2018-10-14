黃道吉日！參選人競選總部台上當場脫掉....台下爆掌聲

民進黨彰化縣第一選區議員參選人葉孟家（右）成立競選總部，身兼縣黨部主委的彰化市長邱建富（左）致贈粽子高喊凍蒜。（記者湯世名攝）

2018-10-14 20:14

〔記者湯世名／彰化報導〕今天黃道吉日！有不少投入年底五合一選舉的參選人成立競選總部，其中民進黨彰化縣議員第一選區參選人葉孟家在競選總部成立大會上，當場脫掉已磨平且破損的皮鞋，強調一步一腳印，每個角落都要去，握遍每一雙手。台下支持者頻喊：「凍蒜！」

葉孟家今天在彰化市忠孝街成立競選總部，包括彰化縣長魏明谷、立委黃秀芳與身兼民進黨縣黨部主委的彰化市長邱建富都到場站台力挺，台下有數百名支持者熱情相挺，魏明谷、黃秀芳都致詞向選民推薦葉孟家，邱建富則授旗並致贈粽子象徵「包中」，並呼籲選民全力支持葉孟家當選，進入議會為民喉舌。

葉孟家致詞時強調本身是建設博士，希望選民支持讓他進入議會，為預算把關，葉孟家還當場脫掉皮鞋向台下支持者展示，大家看到皮鞋幾乎已磨平且出現破損時都驚呼連連，旋即報以熱烈掌聲，葉孟家則說，自己是一步一腳印，每個角落都要去，握遍選民每一雙手，這雙皮鞋他會持續穿下去、走下去，必定不負選民所託。台下支持者頻喊：「凍蒜！」相當熱情。

民進黨彰化縣第一選區縣議員參選人共提名六位，先後有林維浩、莊陞漢、楊富鈞、劉玲惠（女）、李成濟、葉孟家，各自的基層實力都相當堅強，民進黨甚至喊出六席「全壘打」，希望選民全力支持讓這六人進入議會為民喉舌，促進彰化縣的進步與建設。

民進黨彰化縣第一選區議員參選人葉孟家在競選總部成立大會上脫掉已磨平且破損的鞋子，強調要走遍各角落，握遍每一雙手。（記者湯世名攝）

民進黨彰化縣第一選區議員參選人葉孟家（中）成立競選總部，彰化縣長魏明谷（左2）等人振臂高喊凍蒜。（記者湯世名攝）