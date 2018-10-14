侯友宜為市議員參選人站台 喊口號超活潑

2018-10-14 13:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午分別參加板橋區市議員參選人林國春及曾煥嘉競選總部成立大會，熱情的支持者把會場擠得水洩不通，侯友宜舉起手喊出超活潑的口號，並與民眾牽起「友誼的手」，期許找回台灣人忠厚、厚道的正向力量，一起向前走。

侯友宜上午出席林國春聯合競選總部成立大會，侯友宜稱讚林國春是新北市第一位曾任警察的議員，相當有經驗，表現亮麗，過去他與林「穿同一件褲子」，30多年來出生入死、不怕辛苦，也一起辦過陳進興等重大刑案。

侯友宜說，國家、正義及榮譽是他一生追求的價值，選舉不要口水戰，而是把政見講清楚，並找回台灣人「古意」、善良、樸實、感恩的精神，用正氣的力量，一起拚好日子。

話鋒一轉，侯友宜說，時代與時俱進，老縣長14、15年前做的，哪有像現在一樣，以前沒有三環三線，更沒有公共托育中心、公共托老中心，國民運動中心連1間都沒有。他批評蘇貞昌的擴大老人假牙補助政策，侯說，牙齒不能亂換，是補了沒辦法再來換，依據世界衛生組織標準，80歲要顧20顆牙齒，新北市80歲以上的老人，平均保有21顆牙齒，別的縣市只有18顆，人要跟的上時代，不要老是停留在舊的觀念，「把我們的錢拿出來花、拿出來撒」，才不會債留子孫，讓下一代「怨嘆」沒有未來，選舉到了，不是像行政院1400億元「撒哩亂亂撒」。

侯友宜並帶領全場高喊口號，他說：「舉起你的右手，國春國春國春，舉起你的左手，友宜友宜友宜，舉起你的雙手，凍蒜凍蒜凍蒜！」最後民眾高舉右手，要和侯友宜牽起「友誼的手」，宣示與侯並肩作戰。

隨後侯友宜趕往曾煥嘉競選總部成立大會，板橋區百餘位里長一字排開，台下有3000多位支持者擠爆現場，展現團結氣勢。