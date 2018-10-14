從吊車尾變前段班 林右昌：3年多來沒讓基隆人失望

基隆市長林右昌（中）成立競選總部，拜託市民朋友再給他4年的機會，讓逐步進行中的各項政策能夠一一實現。（記者林欣漢攝）

2018-10-14 13:06

〔記者林欣漢／基隆報導〕尋求連任的基隆市長林右昌，今天在義一路成立競選總部，總統蔡英文也親臨祝賀，現場民眾熱情高喊加油，凍蒜聲不斷，林右昌說，他上任前基隆各項評比都是吊車尾，現在任何調查都是前段班，相信3年多來沒讓基隆人失望；蔡英文也說：「繼續支持林右昌，就是支持基隆的改變。」

林右昌指出，上任前基隆市負債比率全國第3，也是自殺率、離婚率、失業率「三高」城市，各項評比都是吊車尾，過去11年增加100億元負債，大家會想說奇怪，以前的政府在幹嘛，這些錢是花到哪裡去了，沒做什麼錢卻花完了，基隆人到外縣市都不敢說來自基隆。

林右昌說，3年多來他還債28億多元，建設也比以前的政府多好幾倍，其中，競爭型計畫向中央爭取超過111億元，這也是過去的政府無法做到的，而蔡英文總統上任以來，在基隆的公共建設投入超過180億元，「中央現在對基隆的支持是空前的。」

他說，地方與中央政府合作，也帶動民間信心，以前沒人敢來基隆投資，因為看不到未來，這3年來基隆的民間投資超過32億元，還不包括正在大武崙進行的6億多元投資案，以及台隆賓士8億多元等投資案，「全加進來超過50億元。」

林右昌強調，基隆正在進步蛻變，上一次選舉的意義，在於不分藍綠黨派要讓基隆進步，讓他獲得破歷史記錄的10萬1010票，他讓基隆從黑白變彩色，從沒希望到充滿自信與光榮感，要繼續把改變與進步延續下去，他有信心讓基隆再創新高峰，拜託市民朋友再給他4年的機會，讓逐步進行中的各項政策能夠一一實現。