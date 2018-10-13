到竹東挺楊文科 馬英九：抱著贖罪心情沒日沒夜助選

國民黨新竹縣長參選人楊文科南區競選總部今晚成立，前總統馬英九授戰旗、贈好彩頭給楊文科，氣勢高昂。（記者廖雪茹攝）

2018-10-13 21:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前總統馬英九今晚（13日）出席國民黨新竹縣長參選人楊文科南區競選總部成立大會，他致詞時說，他當總統、國民黨主席，但繼任者失去政權，讓他感到非常自責，所以他抱著贖罪的心情，沒日沒夜地幫黨籍參選人競選，希望回應民眾的需求，「我們未來要回來」；他懇請新竹縣鄉親，唯一支持楊文科當選新竹縣長。

馬英九還說，中國大陸對民進黨執政的縣市，限制輸入農產的結果，像是南部的鳳梨、水產養殖都出現滯銷，他對這個現象很憂心，除了拜託許朋友多採購台灣水果外，也極思突破當前中共的相關限令，而最關鍵的是國民黨一定要執政，所以，今年五合一國民黨要先全面勝選，2020年才能重返執政。

楊文科今晚在竹東仁愛停車場的造勢晚會，由馬英九率領楊文科、立委林為洲、13鄉鎮市後援會幹部進場，舞獅、戰旗前導，氣勢盛大、氣氛沸騰，馬英九授戰旗、贈好彩頭給楊文科，吳伯雄也贈送包粽。國民黨副主席曾永權、立院黨團書記長曾銘宗、縣黨部主委陳見賢授黨旗給所有黨籍參選人，號召新竹縣鄉親團結支持領頭楊，五合一選舉全部高票當選。

馬英九盛讚楊文科，從一個農村子弟到竹科、中科管理局長，是所有青年朋友最好的楷模，特別是竹科的成功經驗，在全球居佼佼者的地位，這裡面有楊文科的貢獻；今天楊文科願意把自己30年的經驗，回報給家鄉新竹縣，專業能力與人格操守，絕對勝任縣長職務。

馬英九等人隨後陪同楊文科等參選人，一同在竹東市區的竹東市場等地方徒步掃街拜票。

  • 國民黨新竹縣長參選人楊文科南區競選總部今晚成立，楊文科揮舞馬英九親授的戰旗。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長參選人楊文科南區競選總部今晚成立，楊文科揮舞馬英九親授的戰旗。（記者廖雪茹攝）

  • 前總統馬英九今晚出席國民黨新竹縣長參選人楊文科南區競選總部成立大會，他致詞時，懇請新竹縣鄉親唯一支持楊文科當選新竹縣長。（記者廖雪茹攝）

    前總統馬英九今晚出席國民黨新竹縣長參選人楊文科南區競選總部成立大會，他致詞時，懇請新竹縣鄉親唯一支持楊文科當選新竹縣長。（記者廖雪茹攝）

  • 前總統馬英九與楊文科等籍黨參選人一同高舉雙手呼口號，強調今年五合一國民黨要先全面勝選，2020年才能重返執政。（記者廖雪茹攝）

    前總統馬英九與楊文科等籍黨參選人一同高舉雙手呼口號，強調今年五合一國民黨要先全面勝選，2020年才能重返執政。（記者廖雪茹攝）

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