到竹東挺楊文科 馬英九：抱著贖罪心情沒日沒夜助選

國民黨新竹縣長參選人楊文科南區競選總部今晚成立，前總統馬英九授戰旗、贈好彩頭給楊文科，氣勢高昂。（記者廖雪茹攝）

2018-10-13 21:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前總統馬英九今晚（13日）出席國民黨新竹縣長參選人楊文科南區競選總部成立大會，他致詞時說，他當總統、國民黨主席，但繼任者失去政權，讓他感到非常自責，所以他抱著贖罪的心情，沒日沒夜地幫黨籍參選人競選，希望回應民眾的需求，「我們未來要回來」；他懇請新竹縣鄉親，唯一支持楊文科當選新竹縣長。

馬英九還說，中國大陸對民進黨執政的縣市，限制輸入農產的結果，像是南部的鳳梨、水產養殖都出現滯銷，他對這個現象很憂心，除了拜託許朋友多採購台灣水果外，也極思突破當前中共的相關限令，而最關鍵的是國民黨一定要執政，所以，今年五合一國民黨要先全面勝選，2020年才能重返執政。

楊文科今晚在竹東仁愛停車場的造勢晚會，由馬英九率領楊文科、立委林為洲、13鄉鎮市後援會幹部進場，舞獅、戰旗前導，氣勢盛大、氣氛沸騰，馬英九授戰旗、贈好彩頭給楊文科，吳伯雄也贈送包粽。國民黨副主席曾永權、立院黨團書記長曾銘宗、縣黨部主委陳見賢授黨旗給所有黨籍參選人，號召新竹縣鄉親團結支持領頭楊，五合一選舉全部高票當選。

馬英九盛讚楊文科，從一個農村子弟到竹科、中科管理局長，是所有青年朋友最好的楷模，特別是竹科的成功經驗，在全球居佼佼者的地位，這裡面有楊文科的貢獻；今天楊文科願意把自己30年的經驗，回報給家鄉新竹縣，專業能力與人格操守，絕對勝任縣長職務。

馬英九等人隨後陪同楊文科等參選人，一同在竹東市區的竹東市場等地方徒步掃街拜票。