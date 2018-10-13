彰化南瑤宮「老大媽」加持 林佳龍：讓世界看見台中的進步

南瑤宮支持林佳龍市長連任後援會，在林佳龍競選總部熱鬧成立。（林佳龍競選總部提供）

2018-10-13 21:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕彰化南瑤宮今（13）日成立支持林佳龍市長連任後援會，超過千人到場支持，齊呼林佳龍市長凍蒜。林佳龍表示，台中的外移人口佔6成，這也表示台中是個宜居的城市，台中的進步、改變，我們一步一步在政策上落實，再加上有南瑤宮「老大媽」的加持，將會帶動中台灣的發展。

南瑤宮支持林佳龍市長連任後援會成立，由榮譽總會長邱建富、總會長陳偉成等人號召支持者到場支持，場面熱鬧盛大。林佳龍、民進黨台中市黨部主委何明杰、林佳龍競選總幹事方昇茂均與會。

林佳龍表示，透過中央前瞻計畫，爭取軌道運輸、水環境等重大建設。大台中山手線、捷運藍線，其中綠線延伸彰化等交通建設，能讓台中形成四通發達的軌道路網，更能進一步與彰化形成交通區域聯合治理。

此外，台中年底即將舉辦的大喜事－台中世界花卉博覽會，所採購的在地植栽花卉數量，彰化就超過6成，這也是區域合作。不僅如此，包括文化交流，如復刻百年媽祖會就是一讓民眾認識多元信仰的特色文化。

邱建富強調，南瑤宮是主祀天上聖母的媽祖廟，香火鼎盛，屢稱靈驗，有「彰化媽蔭外方」之名，為台灣中部的重點古廟，此次將「老大媽」請到競總，是希望保佑台中，讓希望台中在林市長帶領下持續發光發熱，讓世界看見台中的進步。

林佳龍說，在台中從出生至學齡前，就能享受「托育一條龍」服務、為了幫助年輕人成家立業，市府也推動1萬戶社會住宅，解決青年家庭住的問題、從青壯年到了老年，市府也以投資市民為核心，推出「托老一條龍」服務，除了加值的敬老愛心卡外，也透過社區關懷據點，結合長輩健康規劃、醫療照護、長青學習、日間托老、居家服務，提供整合性的人本服務，希望0到100歲的市民，在幼兒、就學、就業、照顧父母、退休等人生各階段，都能活得精彩，也讓台中成為名副其實的「宜居城市」。

林佳龍強調，在台中幸福不分你我他、不論先來後到，讓我們一起改變台中，一起成為台中隊的一員，一起共享這份光榮。